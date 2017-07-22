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Бразильцы «порвали» российских пляжников Печать
Спорт
22.07.2017 05:33

Бразилия – Россия - 9:4 (2:1, 2:1, 5:2).

 Национальная сборная России по пляжному футболу потерпела поражение в стартовом матче турнира «Мундиалито».


В первом матче сборная России встречалась с 13-кратным обладателем золотых медалей «Мундиалито» командой Бразилии и потерпела поражение со счетом – 4:9. Стоит отметить, что на протяжении всего матча «кудесники мяча» полностью доминировали на песке, практически не дав россиянам даже минимальных шансов на победу.

Таким образом, россияне с поражения дебютировали на очень престижном турнире в мире пляжного футбола. Следующий матч наша команда сыграет сегодня 22-го июля против чемпионов мира 2015 года сборной Португалии.

Бразилия – Россия - 9:4 (2:1, 2:1, 5:2).
Голы: Катарино, 9 (1:0). Маурисиньо, 10 (2:0). Жариков, 12 (2:1). Маурисиньо, 13 (3:1). Фелипе, 18 – автогол (3:2). Маурисиньо, 24 – с пенальти (4:2). Фернандо, 25 (5:2). Родриго, 28 (6:2). Романов, 28 (6:3). Датинья, 30 (7:3). Бруно Шавьер, 32 (8:3). Папоротный, 34 (8:4). Фелипе, 36 (9:4).
Бразилия: Мао, Рафаэль Падилья – Бруно Шавьер, Датинья, Катарино, Маурисиньо, Родриго, Фелипе, Фернандо, Хосе Лукас.
Россия: Островский, Роговский – Жариков, Ильинский, Карташов, В. Крышанов, Н. Крышанов, Папоротный, Романов, Шкарин.
Предупреждение: Катарино 27.
Португалия. Кашкайш.

Франция – Португалия - 0:5 (0:1, 0:2, 0:2).
Голы: Б. Мартинс, 6 (0:1). Сантос, 17 (0:2). Сантос, 24 (0:3). Рикардиньо, 27 (0:4). Сантос, 36 (0:5).

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов

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