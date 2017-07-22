|Бразильцы «порвали» российских пляжников
|Спорт
|22.07.2017 05:33
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Таким образом, россияне с поражения дебютировали на очень престижном турнире в мире пляжного футбола. Следующий матч наша команда сыграет сегодня 22-го июля против чемпионов мира 2015 года сборной Португалии.
Бразилия – Россия - 9:4 (2:1, 2:1, 5:2).
Франция – Португалия - 0:5 (0:1, 0:2, 0:2).
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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