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В Москве прошел матч памяти Эдуарда Стрельцова Печать
Спорт
22.07.2017 07:29

В Москве прошел матч памяти Эдуарда Стрельцова

 В столице России прошел матч, приуроченный к 80-летнему юбилею легендарного форварда московского «Торпедо» и сборной Советского Союза Эдуарда Стрельцова.


В товарищеском матче, посвященном памяти легендарного советского футболиста Эдуарда Стрельцова приняли участие ветераны сборной Советского Союза и московского «Торпедо».

- Символично, что матч проходит на стадионе, который носит имя Эдуарда Анатольевича. И было бы здорово, если бы и «Торпедо» вернулось на этот стадион. Это было бы в интересах клуба, футбола и болельщиков, - отметил перед началом матча президент ФК «Торпедо» Александр Тукманов.

- Мы хотим, чтобы сегодня получился праздник, потому что Эдуард Анатольевич - человек, которого все любили при жизни и любят по сей день, хоть его с нами уже нет, - добавил глава Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

Руководители команд вручили сыну Эдуарда Стрельцова Игорю футболки с подписями игроков, а также денежную премию. Игорь Эдуардович, в свою очередь, нанес символический удар по мячу, после чего главный судья встречи Виктор Филиппов дал стартовый свисток.

Игра прошла результативно и традиционно закончилась дружественной ничьей.

Сборная ветеранов «Торпедо» - Сборная ветеранов СССР – 5:5 (2:2).
Голы: Бородин, 9 (1:0). Колыванов, 12 (2:0). Кирьяков, 17 (2:1). Дворкович, 21 (2:2). Махмутов, 34 (3:2). Губернский, 46 (3:3). Бородкин, 49 (4:3). Кузнецов, 51 - с пенальти (4:4). Кузнецов, 56 (4:5). Бородин, 57 - с пенальти (5:5).
«Торпедо»: Шанталосов, Дозморов, Ковач, Леонченко, Гречнев, Махмутов, Тукманов, Худиев, Юргенс, Янец, Афанасьев, Ияшвили, Смирнов, Булатов, Бородкин, Савичев, Новгородов, Бородин, Гершкович, Камольцев, Шавейко, Колыванов, Сванидзе, Спектор, Орджоникидзе.
СССР: Новиков, Ярцев, Х. Оганесян, Шавло, Кузнецов, Цвейба, Ананко, Горлукович, Дулык, Хлестов, Хидиятуллин, Яхимович, Кирьяков, Маркаров, Орлов, Губернский, Дворкович, Гориш, Мирзоян, Шмаров, Ю. Оганесян, Куликов.

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов

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