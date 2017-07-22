|В Москве прошел матч памяти Эдуарда Стрельцова
|Спорт
|22.07.2017 07:29
|
- Символично, что матч проходит на стадионе, который носит имя Эдуарда Анатольевича. И было бы здорово, если бы и «Торпедо» вернулось на этот стадион. Это было бы в интересах клуба, футбола и болельщиков, - отметил перед началом матча президент ФК «Торпедо» Александр Тукманов.
- Мы хотим, чтобы сегодня получился праздник, потому что Эдуард Анатольевич - человек, которого все любили при жизни и любят по сей день, хоть его с нами уже нет, - добавил глава Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.
Руководители команд вручили сыну Эдуарда Стрельцова Игорю футболки с подписями игроков, а также денежную премию. Игорь Эдуардович, в свою очередь, нанес символический удар по мячу, после чего главный судья встречи Виктор Филиппов дал стартовый свисток.
Игра прошла результативно и традиционно закончилась дружественной ничьей.
Сборная ветеранов «Торпедо» - Сборная ветеранов СССР – 5:5 (2:2).
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
07:29
В Москве прошел матч памяти Эдуарда Стрельцова
-
05:33
Бразильцы «порвали» российских пляжников
-
03:48
Выпил с «товарищем» - лишился телефона
-
02:20
Поражение от Швеции
-
21.07.2017 18:11
Аварийный дом по Университетскому проспекту снесут к октябрю
-
21.07.2017 17:43
В Волгограде задержали банду браконьеров
-
21.07.2017 17:19
Виталий Мутко с рабочим визитом прибудет в Волгоград
-
21.07.2017 17:12
В России продлили запрет на продажу пищевых добавок на спирту
-
21.07.2017 16:25
В Волгоградской области стало больше должников по кредитам
-
21.07.2017 16:20
В Советском и Кировском районах отключат газ
-
21.07.2017 16:01
Волгоградцы будут оплачивать услуги ЖКХ напрямую поставщикам
-
21.07.2017 15:39
С волгоградского бизнесмена взыскали 12 миллионов рублей налогов
-
21.07.2017 15:36
У волгоградки за долги забрали ковер
-
21.07.2017 14:53
Больше 4,5 тысяч бутылок незаконного алкоголя уничтожили в Волжском