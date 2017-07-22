

Потерпев форменный разгром в первом матче «Мундиалито» от сборной Бразилии, россияне не смогли взять очки и во втором поединке турнира против Португалии. Поведя в счете после первого тайма, в третьем периоде команда Михаила Лихачева получила три безответных гола в свои ворота. В итоге поражение со счетом – 1:3.

23-го июля сборная России сыграет заключительный поединок турнира, в котором разыграет третье место с французами, пропустившими девять безответных мячей от действующего чемпиона мира Бразилии.

Португалия – Россия - 3:1 (0:1, 0:0, 3:0).

Голы: В. Крышанов, 6 (0:1). Маджер, 25 (1:1). Б. Мартинс, 29 (2:1). Л. Мартинс, 31 (3:1).

Португалия: Петрони, Андраде – Коимбра, Л. Мартинс, Торрес, Сантос, Маджер, Мария Фонсека, Б. Мартинс, Рикардиньо.

Россия: Островский, Роговский – Жариков, Ильинский, Карташов, В. Крышанов, Н. Крышанов, Папоротный, Романов, Шкарин.

Предупреждения: Л. Мартинс, 12. Романов, 18. Ильинский, 21.

Португалия. Кашкайш.

Бразилия – Франция - 9:0 (2:0, 5:0, 2:0).

Голы: Фелипе, 8 (1:0). Родриго, 9 (2:0). Родриго, 13 (3:0). Бруно Шавьер, 15 (4:0). Фернандо, 19 (5:0). Рафаэль Падилья, 24 (6:0). Хосе Лукас, 24 (7:0). Хосе Лукас, 31 (8:0). Маурисиньо, 36 (9:0).

Положение команд: 1. Бразилия – 6 очков; 2. Португалия – 6; 3. РОССИЯ – 0; 4. Франция – 0.

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов