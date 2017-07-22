|Второе поражение на «Мундиалито»
|Спорт
|22.07.2017 21:06
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23-го июля сборная России сыграет заключительный поединок турнира, в котором разыграет третье место с французами, пропустившими девять безответных мячей от действующего чемпиона мира Бразилии.
Португалия – Россия - 3:1 (0:1, 0:0, 3:0).
Бразилия – Франция - 9:0 (2:0, 5:0, 2:0).
Положение команд: 1. Бразилия – 6 очков; 2. Португалия – 6; 3. РОССИЯ – 0; 4. Франция – 0.
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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