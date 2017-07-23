|«Ротор-Волгоград» уступил «Шиннику». Видео
|Спорт Главные новостиВолгоград
|23.07.2017 02:04
|
Следующий матч «Ротор-Волгоград» сыграет 26-го июля. В рамках 4-го тура первенства Футбольной национальной лиги наша команда в Великом Новгороде померится силами с коллективом «Динамо» из Санкт-Петербурга.
«Шинник» (Ярославль) - «Ротор-Волгоград» (Волгоград) - 3:1 (2:1).
Другие результаты 3-го тура:
«Динамо» (Санкт-Петербург) – «Факел» (Воронеж) - 2:0 (1:0).
Фото – официальный сайт ФНЛ
Константин Родионов
Видео предоставлено пресс-службой ФК «Шинник» (Ярославль).
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
02:04
«Ротор-Волгоград» уступил «Шиннику». Видео
-
22.07.2017 22:36
В Санкт-Петербурге выпал июльский снег
-
22.07.2017 21:06
Второе поражение на «Мундиалито»
-
22.07.2017 12:58
Несколько улиц в Ворошиловском районе перекрыли до сентября
-
22.07.2017 11:58
В регионе продлили запрет на посещение лесов
-
22.07.2017 10:44
ДТП под Волгоградом унесло жизнь жителя Новочебоксарска
-
22.07.2017 10:19
В Камышине студент колледжа до смерти избил новорожденного ребенка
-
22.07.2017 09:57
Пожар во Фролово едва не погубил местную жительницу
-
22.07.2017 07:29
В Москве прошел матч памяти Эдуарда Стрельцова
-
22.07.2017 05:33
Бразильцы «порвали» российских пляжников
-
22.07.2017 03:48
Выпил с «товарищем» - лишился телефона
-
22.07.2017 02:20
Поражение от Швеции
-
21.07.2017 18:11
Аварийный дом по Университетскому проспекту снесут к октябрю
-
21.07.2017 17:43
В Волгограде задержали банду браконьеров