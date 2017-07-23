

Третье подряд поражение потерпел волгоградский «Ротор» в текущем сезоне. На этот раз наша команда не смогла взять очки в матче с ярославским «Шинником», хотя начиналось все довольно оптимистично. Волгоградцы первыми открыли счет. Сделал это Владимир Романенко, замкнув длинную передачу с фланга Артура Рылова. Вот только развить свой успех команда Валерия Есипова не смогла, зато ярославцы быстро пришли «в себя» и сначала восстановили равновесие, а затем забили еще два гола, обеспечив себе волевую победу и три очка. За пропущенные голы игрокам обороны нашей команды и конкретно голкиперу Александру Кобзеву можно поставить твердые двойки, а можно и меньше. В итоге «Шинник», одержав победу, поднялся на четвертое место, а «Ротор» благодаря поражению томской «Томи», пока еще остался на предпоследней строчке с нулем в графе очки.

Следующий матч «Ротор-Волгоград» сыграет 26-го июля. В рамках 4-го тура первенства Футбольной национальной лиги наша команда в Великом Новгороде померится силами с коллективом «Динамо» из Санкт-Петербурга.

«Шинник» (Ярославль) - «Ротор-Волгоград» (Волгоград) - 3:1 (2:1).

Голы: Романенко, 22; Шайморданов, 32 и 64; Самойлов, 39.

«Шинник»: Яшин, Чистяков, Ятченко, Жестоков, Земсков (Фатихов, 63), Дроздов, Самойлов, Шайморданов (Крамаренко, 75), Нарылков (Магадиев, 88), Низамутдинов (Камилов, 70), Щадин.

«Ротор-Волгоград»: Кобзев, Колычев, Ионов, Столяренко, Пискунов, Рылов, Сысуев (Киреев, 46), Султонов (Вотинов, 56), Замалиев (Николаев, 59), Романенко (Крутов, 70), Бирюков.

Предупреждения: Ионов, 58; Колычев, 63; Камилов, 76; Вотинов, 83; Ятченко, 85.

Судьи: И. Сиденков (Санкт-Петербург), О. Соломонов (Чита), А. Журба (Барнаул).

Поселок Караваево. Стадион «Урожай». 530 зрителей.

Другие результаты 3-го тура:

«Динамо» (Санкт-Петербург) – «Факел» (Воронеж) - 2:0 (1:0).

«Сибирь» (Новосибирск) – «Енисей» (Красноярск) - 0:1 (0:0).

ФК «Тюмень» – «Зенит-2» (Санкт-Петербург) - 2:2 (0:0).

«Томь» (Томск) – «Олимпиец» (Нижний Новгород) - 1:2 (0:1).

ФК «Химки» – «Луч-Энергия» (Владивосток) - 2:0 (1:0).

ФК «Тамбов» – «Спартак-2» (Москва) - 3:0 (2:0).

ФК «Оренбург» – «Балтика» (Калининград) - 0:1 (0:0).

«Крылья Советов» (Самара) – «Авангард» (Курск) - 1:0 (1:0).

«Волгарь» (Астрахань) – «Кубань» (Краснодар) - 3:0 (1:0).

Фото – официальный сайт ФНЛ

Константин Родионов

Видео предоставлено пресс-службой ФК «Шинник» (Ярославль).