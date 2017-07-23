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Кирьяков и Алдонин сыграют против Баджо и Папена Печать
Спорт
23.07.2017 04:42

Кирьяков и Алдонин сыграют против Баджо и Папена

 Легенды мирового футбола примут участие в Международном футбольном турнире «EXPO 2017 Football Cup».


5-го и 6-го августа, в столице Казахстана Астане состоится турнир с участием легенд мирового футбола. По формату данный турнир аналогичен «Кубку Легенд», в котором принимают участие команды в составе пятерых полевых игроков и одного вратаря (6х6). Об этом ИА «Социнформбюро» сообщили в пресс-службе «Астана ЭКСПО-2017».

На столичном стадионе «Астана Арена» сыграют сборные Казахстана, России, Италии, Германии, Португалии и сборная мира. Своей игрой болельщиков порадуют: Александр Шовковский, Эрнан Креспо, Христо Стоичков, Яри Литманен, Жан-Пьер Папен (сборная мира); Фернанду Мейра, Нуну Манише (Португалия); Александр Филимонов, Евгений Алдонин, Роман Широков, Валерий Карпин, Сергей Кирьяков (Россия); Дино Баджо, Марко Дельвеккио, Анджело Ди Ливио (Италия); Гвидо Бухвальд, Тим Боровски, Кевин Кураньи (Германия) и другие звезды мирового футбола.

Команду хозяев турнира «EXPO 2017 Football Cup» сборную Казахстана будут представлять ветераны местного футбола в составе с Олегом Воскобойниковым, Игорем Авдеевым, Андреем Карповичем, Кайратом Аубакировым, Муратом Тлешевым, Нурболом Жумаскалиевым и Андреем Финонченко.

Главным арбитром в финале станет глава департамента судейства Международной федерации футбола (ФИФА) Массимо Бузакка.

Фото – официальный сайт «Кубка легенд»

Константин Родионов

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