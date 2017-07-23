|Валерий Ничушкин через год вернется в «Даллас»
|Спорт
|23.07.2017 05:37
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- Я говорил с Вэлом, он остается приверженным нашей организации и понимает, что происходит. Он говорил с командой и понимает, что еще год должен провести там. Мы с ним отлично поговорили. Я ему сказал, что он примет участие во всех международных турнирах за сборную и получит шанс сыграть на Олимпиаде. Этим надо пользоваться. У него будет отличный год для развития. Он этому рад. А после этого он вернется, - рассказал генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл.
22-летний Валерий Ничушкин был выбран «Далласом» на драфте в 2013 году под десятым номером. С 2013-го по 2016-й года сыграл 166 матчей в Национальной хоккейной лиге и набрал 64 очка (23 гола + 41 передача). 20-го сентября прошлого года подписал двухлетний контракт с московским ЦСКА, за который в минувшем сезоне сыграл 36 матчей и набрал 24 очка (11 + 13). Поскольку правами на Ничушкина владеет «Даллас Старз», на момент подписания контракта с армейцами форвард был ограниченно свободным агентом.
Отметим, что в апреле текущего года главный тренер «Далласа» Линди Рафф покинул клуб, а новым наставником «звезд» стал Кен Хичкок. В качестве свободных агентов «Даллас» уже подписал форвардов Мартина Ханзала и россиянина Александра Радулова, а также обменял из «Лос-Анджелес Кингз» голкипера Бена Бишопа, и пополнил линию обороны защитником Марком Мето из клуба «Вегас Голден Найтс».
Фото – официальный сайт НХЛ
Константин Родионов
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