|Россиянки вышли в полуфинал ЧМ – 2017
|Спорт Главные новости
|25.07.2017 00:23
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- По их мнению, судьи ошибочно зафиксировали тайм-аут, взятый Александром Гайдуковым во второй половине встречи. Но и в этом случае карта голландок была бита. При детальном рассмотрении игрового эпизода технический комитет соревнований судейской ошибки не обнаружил и, как следствие, официально утвердил итоговый результат, - сообщил ИА «Социнформбюро» пресс-атташе ВК «Спартак-Волгоград» Аркадий Вариводский.
Голландия – Россия – 10:11 (2:4, 4:3, 2:3, 2:1).
В четвертьфинале россиянкам предстояло «бодаться» с ватерполистками сборной Италии, прошедшими групповой этап без очковых потерь. Первую четверть с представительницами «макаронной страны» наши девушки провели на одном дыхании, поведя в счете – 3:0, а вот потом итальянки пошли всеми силами вперед и выровняли ситуацию. Однако к чести команды волгоградского специалиста Александра Гайдукова, россиянки не позволили соперницам развить успех, а в заключительной четверти вырвали победу, обеспечив себе выход в полуфинал. За выход в финал Чемпионата мира – 2017, нашей команде предстоит принципиальная битва со сборной США. Матч состоится 26-го июля.
Италия – Россия – 8:9 (0:3, 4:1, 3:3, 1:2).
Фото – официальный сайт ВК «Спартак-Волгоград»
Константин Родионов
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00:23
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