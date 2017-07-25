

Легких путей не ищем. Именно так можно сказать про два поединка женской сборной России в «стыках» и четвертьфинале. Сначала россиянки в упорной борьбе одержали победу над Голландией, хотя соперницы не смирились с поражением и по окончании матча подали протест на действия арбитров.

- По их мнению, судьи ошибочно зафиксировали тайм-аут, взятый Александром Гайдуковым во второй половине встречи. Но и в этом случае карта голландок была бита. При детальном рассмотрении игрового эпизода технический комитет соревнований судейской ошибки не обнаружил и, как следствие, официально утвердил итоговый результат, - сообщил ИА «Социнформбюро» пресс-атташе ВК «Спартак-Волгоград» Аркадий Вариводский.

Голландия – Россия – 10:11 (2:4, 4:3, 2:3, 2:1).

Арбитры: Г. Ставридис (Греция), Д. Флэйв (Австралия).

Голландия: Аартс – Смит (кап.), Хени Д. (1), ван дер Слот (2), Хени А., Стомпхорст (3), Нейхаус, Севенич (1), Мейхенс (1), Колхаас, Классен (2), Йостра – Виллемс.

Россия: Устюхина – Вахитова, Прокофьева (кап.) (3), Каримова (1), Борисова, Горбунова (1), Сержантова, Симанович, Тимофеева (2), Толкунова (1), Иванова (1), Рыжкова (2) – Карнаух.

Пенальти: 2/2 – 0/0. Удаления: 8 – 12.

В четвертьфинале россиянкам предстояло «бодаться» с ватерполистками сборной Италии, прошедшими групповой этап без очковых потерь. Первую четверть с представительницами «макаронной страны» наши девушки провели на одном дыхании, поведя в счете – 3:0, а вот потом итальянки пошли всеми силами вперед и выровняли ситуацию. Однако к чести команды волгоградского специалиста Александра Гайдукова, россиянки не позволили соперницам развить успех, а в заключительной четверти вырвали победу, обеспечив себе выход в полуфинал. За выход в финал Чемпионата мира – 2017, нашей команде предстоит принципиальная битва со сборной США. Матч состоится 26-го июля.

Италия – Россия – 8:9 (0:3, 4:1, 3:3, 1:2).

Арбитры: Г. Ставридис (Греция), А. Александреску (Румыния).

Италия: Горлеро – Табани, Гариботти (2), Квеироло (кап.) (1), Радикки, Аиелло, Пикоцци, Бьянкони (2), Эммоло (3), Палмиери, Котти, Дарио – Лави.

Россия: Устюхина – Вахитова, Прокофьева (кап.), Каримова (1), Борисова (1), Горбунова (2), Сержантова (1), Симанович, Тимофеева, Толкунова, Иванова (3), Рыжкова (1) – Карнаух.

Удаления: 3 – 9.

Фото – официальный сайт ВК «Спартак-Волгоград»

Константин Родионов