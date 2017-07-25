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«Динамо» выбило «Ротор-2» из Кубка России Печать
Спорт Волгоград
25.07.2017 02:51

«Ротор-Волгоград-2» - «Динамо» (Ставрополь) - 0:1 (0:1).

 Волгоградский клуб «Ротор-2» проиграл в матче 1/128 финала Кубка России – 2017/18.


24-го июля, в городе-спутнике Волжском на легендарной арене имени Логинова футбольный клуб «Ротор-Волгоград-2» сыграл поединок 1/128 финала розыгрыша Кубка России – 2017/18. Недавно созданный коллектив провел только второй свой матч в истории, и потерпел поражение с минимальным счетом. Исход поединка решил единственный гол в исполнении динамовца Максима Волкова, замкнувшего передачу с фланга.

Волгоградцы не раз могли отыграться, но Виктор Борисов, Евгений Калошин и Максим Тазетдинов не смогли реализовать, казалось бы, стопроцентные голевые моменты.

Дальше в Кубке страны идут ставропольцы, где в 1/64 финала им предстоит на своем поле встретиться с ФК «Армавир», разгромившим в Ростове-на-Дону местных армейцев со счетом – 5:0.

«Ротор-Волгоград-2» - «Динамо» (Ставрополь) - 0:1 (0:1).
Гол: Волков, 38.
«Ротор-Волгоград-2»: Фролов, Олеников, Соколов, Бесланев, Наумов (Тазетдинов,33), Нестеров (Ещенко, 46), Шабичев (Климов, 41), Попов, Калошин (Кузнецов, 72), Зотьев (Никуличев, 66), Борисов.
«Динамо»: Вяльчинов, Бакланов, Муратов (Гонгадзе, 62), Колесников, Такулов, Супрун, Волков, Иванов, Кукояка (Люфт, 58), Скоков, Сердюков.
Предупреждения: Олеников, 66; Волобуев, 85.
Судьи: В. Шамара (Ростов-на Дону), М. Кистанов (Саратов), Ф. Валявин (Саратов).
Волжский. Стадион им. Логинова.

Фото – официальный сайт ФК «Ротор-Волгоград»

Константин Родионов

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