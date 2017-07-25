|«Динамо» выбило «Ротор-2» из Кубка России
|Спорт Волгоград
|25.07.2017 02:51
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Волгоградцы не раз могли отыграться, но Виктор Борисов, Евгений Калошин и Максим Тазетдинов не смогли реализовать, казалось бы, стопроцентные голевые моменты.
Дальше в Кубке страны идут ставропольцы, где в 1/64 финала им предстоит на своем поле встретиться с ФК «Армавир», разгромившим в Ростове-на-Дону местных армейцев со счетом – 5:0.
«Ротор-Волгоград-2» - «Динамо» (Ставрополь) - 0:1 (0:1).
Фото – официальный сайт ФК «Ротор-Волгоград»
Константин Родионов
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