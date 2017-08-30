Россиянки заняли четвертое место на Универсиаде – 2017



Заняв первое место в группе «А», в четвертьфинале сборная России встретилась с командой Австралии и одержала убедительную победу со счетом – 13:6. Один гол записала себе в актив волгоградка Ольга Горбунова.

Россия (студ.) – Австралия (студ.) – 13:6 (4:1, 3:2, 5:2, 1:1).

Арбитры: А. Маросвари (Венгрия), К. Орикаша (Япония).

Россия: Устюхина – Зубкова, Троцкая, Каримова (кап.) (3), Перфильева (1), Горбунова (1), Кример (1), Симанович (3), Чурзина, Ковина (1), Исакова, Рыжкова (3) – Верхоглядова.

Австралия: Бэйли – Кэйси (кап.), Хилле, Картер (3), Колако, Бартон (1), Уилльямс (1), Моррисси, Хеншоу, МакКлин (1), Чейвс, Хики – Лонгмэн.

Пенальти: 2/2 – 0/0. Удаления: 13 – 9.

В полуфинале команде Татьяны Петровой и Константина Чернова предстоял поединок против сборной Венгрии. Казалось, обыграв соперниц на стадии группового раунда, наша команда повторит успех, но получилось иначе. Сделавшие выводы из поражения, венгерки показали весьма содержательную игру, смотрелись интереснее и, стоит признать, одержали вполне заслуженную победу.

Россия (студ.) – Венгрия (студ.) – 7:11 (0:4, 3:3, 3:3, 1:1).

Арбитры: Х. Тешидо (Испания), М-К. Делирес (Канада).

Россия: Устюхина – Зубкова (1), Троцкая, Каримова (кап.) (2), Перфильева, Горбунова (2), Кример, Симанович (1), Чурзина (1), Ковина, Исакова, Рыжкова – Верхоглядова.

Венгрия: Болонай (кап.) – Паркеш (1), Менцингер, Гуришатти (3), Хорват, Коевешди, Леметер (1), Гарда (2), Циглер, Валь, Силаги (3), Мате (1) – Кишш.

Пенальти: 1/0 – 0/0. Удаления: 6 – 11.

К сожалению, финал для нашей команды остался «за бортиком», и россиянкам выпало сыграть в «утешительном финале» за бронзовые медали. Однако и в этот раз, сборная России не смогла повторить победу над Японией, одержанную ранее на стадии группового этапа. В итоге поражение с разницей в один мяч и бронза уплывает в «Страну восходящего солнца», а россиянки занимают четвертое место.

Россия (студ.) – Япония (студ.) – 11:12 (2:2, 2:4, 5:2, 2:4).

Арбитры: У. Венгенрот (Швейцария), Э. Шеперс (Голландия).

Россия: Устюхина – Зубкова (1), Троцкая (1), Каримова (кап.) (1), Перфильева (1), Горбунова (4), Кример, Симанович, Чурзина, Ковина, Исакова (3), Рыжкова – Верхоглядова.

Япония: Аоки – Арима (3), Казама (1), Саито (2), Сакануе, Ямамото, Инаба (2), Ниизава, Хосоя, Норо, Токумото (1), Сузуки (кап.) (3) – Шиоя.

Удаления: 12 – 7.

Золотые медали Универсиады – 2017 завоевали ватерполистки сборной США, переигравшие в финальной игре Венгрию со счетом – 16:9 (5:2; 5:1; 3:3; 3:3).

Фото – официальный сайт ВК «Спартак-Волгоград»

Константин Родионов