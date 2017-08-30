|Россиянки заняли четвертое место на Универсиаде – 2017
|Спорт Главные новости
|30.08.2017 04:26
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Россия (студ.) – Австралия (студ.) – 13:6 (4:1, 3:2, 5:2, 1:1).
В полуфинале команде Татьяны Петровой и Константина Чернова предстоял поединок против сборной Венгрии. Казалось, обыграв соперниц на стадии группового раунда, наша команда повторит успех, но получилось иначе. Сделавшие выводы из поражения, венгерки показали весьма содержательную игру, смотрелись интереснее и, стоит признать, одержали вполне заслуженную победу.
Россия (студ.) – Венгрия (студ.) – 7:11 (0:4, 3:3, 3:3, 1:1).
К сожалению, финал для нашей команды остался «за бортиком», и россиянкам выпало сыграть в «утешительном финале» за бронзовые медали. Однако и в этот раз, сборная России не смогла повторить победу над Японией, одержанную ранее на стадии группового этапа. В итоге поражение с разницей в один мяч и бронза уплывает в «Страну восходящего солнца», а россиянки занимают четвертое место.
Россия (студ.) – Япония (студ.) – 11:12 (2:2, 2:4, 5:2, 2:4).
Золотые медали Универсиады – 2017 завоевали ватерполистки сборной США, переигравшие в финальной игре Венгрию со счетом – 16:9 (5:2; 5:1; 3:3; 3:3).
Фото – официальный сайт ВК «Спартак-Волгоград»
Константин Родионов
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