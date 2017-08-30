|«Ротор-Волгоград» подписал нового кипера
|Спорт Волгоград
|30.08.2017 05:29
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Расставшись с Гавриловым, руководство «Ротора» заключило контракт с молодым 22-летним стражем ворот Денисом Кавлиновым, который в прошлом году призывался в состав молодежной сборной России. Ранее уроженец Элисты выступал в молодежном первенстве Премьер-лиги за ФК «Краснодар», воспитанником которого и является. Также защищал цвета второй команды «быков» «Краснодар-2» в зоне «Юг» первенства Профессиональной футбольной лиги. Прошлый сезон провел в Санкт-Петербурге, где на правах аренды играл за местное «Динамо», с которым выиграл путевку в ФНЛ. В составе «Динамо» сыграл 7 матчей и пропустил 5 мячей.
Фото – официальный сайт ФК «Ротор-Волгоград»
Константин Родионов
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