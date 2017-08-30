

Футбольный клуб «Ротор-Волгоград» расторг соглашение с 28-летним вратарем Ильей Гавриловым по обоюдному согласию. Второе пришествие в стан «сине-голубых» у Гаврилова получилось неудачным. В текущем сезоне вратарь сыграл 4 матча и пропустил 7 голов в свои ворота. Ранее голкипер уже пытался закрепиться в составе «Ротора», произошло это в 2013 году, но составить конкуренцию тогдашнему «основнику» Денису Пчелинцеву уроженец белорусского Витебска не сумел. И в 2013-ом Илья Гаврилов сыграл 4 матча, в которых пропустил 9 голов.

Расставшись с Гавриловым, руководство «Ротора» заключило контракт с молодым 22-летним стражем ворот Денисом Кавлиновым, который в прошлом году призывался в состав молодежной сборной России. Ранее уроженец Элисты выступал в молодежном первенстве Премьер-лиги за ФК «Краснодар», воспитанником которого и является. Также защищал цвета второй команды «быков» «Краснодар-2» в зоне «Юг» первенства Профессиональной футбольной лиги. Прошлый сезон провел в Санкт-Петербурге, где на правах аренды играл за местное «Динамо», с которым выиграл путевку в ФНЛ. В составе «Динамо» сыграл 7 матчей и пропустил 5 мячей.

Фото – официальный сайт ФК «Ротор-Волгоград»

Константин Родионов