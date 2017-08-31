|«Красная Армия» - обладатель Кубка мира. Видео
|Спорт Главные новости
|31.08.2017 01:54
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Бронзовые медали Кубка мира завоевали хоккеисты чешского клуба «Оцеларжи Тршинец».
- Кубок мира - 2017 года прошел на высоком уровне, а финальная игра показала, что у «Красной Армии» есть характер, мастерство и нацеленность на результат. Первый период провели не слишком удачно, тренерский штаб поработал в перерыве, и на второй период вышла уже совсем другая команда, которая отыгралась и вырвала победу. Такие матчи очень полезны для ребят и их профессиональных карьер. Мы уверены, что такие турниры и опыт игры с командами из других стран, противостояния с другими хоккейными школами помогают в становлении молодых хоккеистов. Также хочется отметить, что «Красная Армия» победила в день памяти Валерия Харламова, нашего легендарного хоккеиста, - рассказал пресс-службе ФХР управляющий директор МХЛ Алексей Морозов.
Индивидуальные награды Кубка мира:
Лучший вратарь турнира: Матей Лоубал («Оцеларжи Тршинец»);
Лучший защитник: Себастьян Вальфридссон («МОДО»);
Лучший нападающий: Павел Подлубошнов («Красная Армия»);
Лучший бомбардир: Михаил Мещеряков («Красная Армия»);
Самый ценный игрок турнира: Павел Подлубошнов («Красная Армия»).
Фото – официальный сайт ХК ЦСКА
Константин Родионов
Видео предоставлено пресс-службой ХК ЦСКА.
Финальный матч – он трудный самый. «Красная Армия» – двукратный обладатель Кубка мира.
Все о победе «Красной Армии» на Кубке мира.
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