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«Красная Армия» - обладатель Кубка мира. Видео Печать
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31.08.2017 01:54

«Красная Армия» - обладатель Кубка мира

 Хоккейный клуб «Красная Армия» во второй раз в истории выиграла Кубок мира среди молодежных клубных команд.


В Екатеринбурге завершился седьмой Кубок мира по хоккею среди молодежных клубных команд. Во второй раз в истории клуба, престижный трофей завоевал действующий обладатель Кубка Валерия Харламова московский коллектив «Красная Армия».
В финальной игре армейцы одержали победу над действующим чемпионом шведской молодежной суперэлитной серии командой «МОДО» со счетом – 4:3. Стоит отметить, что на турнире «Красная Армия» стала самой результативной командой, забросив в ворота соперников 33 шайбы за 6 игр. Ранее «красно-синие» становились обладателями Кубка мира в 2011 году.

Бронзовые медали Кубка мира завоевали хоккеисты чешского клуба «Оцеларжи Тршинец».

- Кубок мира - 2017 года прошел на высоком уровне, а финальная игра показала, что у «Красной Армии» есть характер, мастерство и нацеленность на результат. Первый период провели не слишком удачно, тренерский штаб поработал в перерыве, и на второй период вышла уже совсем другая команда, которая отыгралась и вырвала победу. Такие матчи очень полезны для ребят и их профессиональных карьер. Мы уверены, что такие турниры и опыт игры с командами из других стран, противостояния с другими хоккейными школами помогают в становлении молодых хоккеистов. Также хочется отметить, что «Красная Армия» победила в день памяти Валерия Харламова, нашего легендарного хоккеиста, - рассказал пресс-службе ФХР управляющий директор МХЛ Алексей Морозов.

Индивидуальные награды Кубка мира:

Лучший вратарь турнира: Матей Лоубал («Оцеларжи Тршинец»);

Лучший защитник: Себастьян Вальфридссон («МОДО»);

Лучший нападающий: Павел Подлубошнов («Красная Армия»);

Лучший бомбардир: Михаил Мещеряков («Красная Армия»);

Самый ценный игрок турнира: Павел Подлубошнов («Красная Армия»).

Фото – официальный сайт ХК ЦСКА

Константин Родионов

Видео предоставлено пресс-службой ХК ЦСКА.

Финальный матч – он трудный самый. «Красная Армия» – двукратный обладатель Кубка мира.

Все о победе «Красной Армии» на Кубке мира.

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