Хоккейный клуб «Красная Армия» во второй раз в истории выиграла Кубок мира среди молодежных клубных команд.

В Екатеринбурге завершился седьмой Кубок мира по хоккею среди молодежных клубных команд. Во второй раз в истории клуба, престижный трофей завоевал действующий обладатель Кубка Валерия Харламова московский коллектив «Красная Армия».

В финальной игре армейцы одержали победу над действующим чемпионом шведской молодежной суперэлитной серии командой «МОДО» со счетом – 4:3. Стоит отметить, что на турнире «Красная Армия» стала самой результативной командой, забросив в ворота соперников 33 шайбы за 6 игр. Ранее «красно-синие» становились обладателями Кубка мира в 2011 году. Бронзовые медали Кубка мира завоевали хоккеисты чешского клуба «Оцеларжи Тршинец». - Кубок мира - 2017 года прошел на высоком уровне, а финальная игра показала, что у «Красной Армии» есть характер, мастерство и нацеленность на результат. Первый период провели не слишком удачно, тренерский штаб поработал в перерыве, и на второй период вышла уже совсем другая команда, которая отыгралась и вырвала победу. Такие матчи очень полезны для ребят и их профессиональных карьер. Мы уверены, что такие турниры и опыт игры с командами из других стран, противостояния с другими хоккейными школами помогают в становлении молодых хоккеистов. Также хочется отметить, что «Красная Армия» победила в день памяти Валерия Харламова, нашего легендарного хоккеиста, - рассказал пресс-службе ФХР управляющий директор МХЛ Алексей Морозов. Индивидуальные награды Кубка мира: Лучший вратарь турнира: Матей Лоубал («Оцеларжи Тршинец»); Лучший защитник: Себастьян Вальфридссон («МОДО»); Лучший нападающий: Павел Подлубошнов («Красная Армия»); Лучший бомбардир: Михаил Мещеряков («Красная Армия»); Самый ценный игрок турнира: Павел Подлубошнов («Красная Армия»). Фото – официальный сайт ХК ЦСКА Константин Родионов Видео предоставлено пресс-службой ХК ЦСКА. Финальный матч – он трудный самый. «Красная Армия» – двукратный обладатель Кубка мира. Все о победе «Красной Армии» на Кубке мира. < Предыдущая Следующая >