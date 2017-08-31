Сборная России выиграла серебро Универсиады – 2017

Мужская студенческая сборная России по водному поло выиграла серебряные медали на Универсиаде – 2017 в Китайском Тайбэе.

Одержав в четвертьфинале практически без труда победу над Японией (12:7), в полуфинале сборной России пришлось изрядно потрудиться, чтобы одолеть команду Италии. Россияне, создав задел в счете в первой половине игры, сумели сохранить его и в итоге вышли в финал, где их соперниками стали грозные и неуступчивые сербы. К сожалению, команде Сергея Евстигнеева, Марата Закирова и Евгения Финаева не получилось сразиться на равных с одной из сильнейших команд мира, поэтому исход финального поединка получился далеко не в нашу пользу. Но, тем не менее, сборная России стала серебряным призером Универсиады – 2017, что не менее почетно. Бронзовые медали игр в Тайбэе выиграли итальянские ватерполисты, уверенно разобравшиеся с французскими студентами – 10:2 (2:0; 3:1; 2:1; 3:0). Полуфинал. Италия (студ.) – Россия (студ.) – 9:11 (1:4, 1:3, 3:2, 4:2).

Арбитры: А. Миралис (Греция), И. Вириевич (Сербия).

Италия: Никосия – Маччиони, Каннелла (2), Дольче (кап.) (3), ди Сомма (2), Алесиани, Кампопиано, Бруни, Казасола (1), Манци (1), Равина, Эспозито – Моретти.

Россия: Корнеев – Лазарев, Копцев, Деревянкин (2), Сучков, Харьков (3), Меркулов (2), Нагаев, Шейкин, Холод (кап.) (1), Балакирев (1), Шепелев (2) – Стаценко.

Пенальти: 1/1 – 0/0. Удаления: 15 – 12. Финал. Сербия (студ.) – Россия (студ.) – 15:4 (3:0, 5:2, 4:2, 3:0).

Арбитры: А. Маросвари (Венгрия), Х. Тешидо (Испания).

Сербия: Ристичевич – Рашович С. (1), Рашович В. (1), Ранделович (1), Суботич (2), Вицо (2), Драшович (2), Лазич, Якшич (кап.) (2), Радойевич (2), Васич (1), Стоянович (1) – Добозанов.

Россия: Корнеев – Лазарев, Копцев (1), Деревянкин, Сучков, Харьков (1), Меркулов, Нагаев, Шейкин, Холод (кап.) (2), Балакирев, Шепелев – Стаценко.

Удаления: 13 – 11. От лица многочисленной армии болельщиков и пресс-службы ВК «Спартак-Волгоград» мы поздравляем нашу команду, и в первую очередь спартаковцев Николая Лазарева, Виталия Стаценко и Константина Шейкина, а также молодого наставника Евгения Финаева, вошедшего в тренерский штаб россиян, с успешным выступлением на студенческом форуме! Фото – официальный сайт ВК «Спартак-Волгоград» Константин Родионов Следующая >