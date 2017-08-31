ОАО ЕДКММ
Сборная России выиграла серебро Универсиады – 2017 Печать
Спорт ВолгоградГлавные новости
31.08.2017 03:23

Сборная России выиграла серебро Универсиады – 2017

 Мужская студенческая сборная России по водному поло выиграла серебряные медали на Универсиаде – 2017 в Китайском Тайбэе.


Одержав в четвертьфинале практически без труда победу над Японией (12:7), в полуфинале сборной России пришлось изрядно потрудиться, чтобы одолеть команду Италии. Россияне, создав задел в счете в первой половине игры, сумели сохранить его и в итоге вышли в финал, где их соперниками стали грозные и неуступчивые сербы. К сожалению, команде Сергея Евстигнеева, Марата Закирова и Евгения Финаева не получилось сразиться на равных с одной из сильнейших команд мира, поэтому исход финального поединка получился далеко не в нашу пользу. Но, тем не менее, сборная России стала серебряным призером Универсиады – 2017, что не менее почетно. Бронзовые медали игр в Тайбэе выиграли итальянские ватерполисты, уверенно разобравшиеся с французскими студентами – 10:2 (2:0; 3:1; 2:1; 3:0).

Полуфинал.

Италия (студ.) – Россия (студ.) – 9:11 (1:4, 1:3, 3:2, 4:2).
Арбитры: А. Миралис (Греция), И. Вириевич (Сербия).
Италия: Никосия – Маччиони, Каннелла (2), Дольче (кап.) (3), ди Сомма (2), Алесиани, Кампопиано, Бруни, Казасола (1), Манци (1), Равина, Эспозито – Моретти.
Россия: Корнеев – Лазарев, Копцев, Деревянкин (2), Сучков, Харьков (3), Меркулов (2), Нагаев, Шейкин, Холод (кап.) (1), Балакирев (1), Шепелев (2) – Стаценко.
Пенальти: 1/1 – 0/0. Удаления: 15 – 12.

Финал.

Сербия (студ.) – Россия (студ.) – 15:4 (3:0, 5:2, 4:2, 3:0).
Арбитры: А. Маросвари (Венгрия), Х. Тешидо (Испания).
Сербия: Ристичевич – Рашович С. (1), Рашович В. (1), Ранделович (1), Суботич (2), Вицо (2), Драшович (2), Лазич, Якшич (кап.) (2), Радойевич (2), Васич (1), Стоянович (1) – Добозанов.
Россия: Корнеев – Лазарев, Копцев (1), Деревянкин, Сучков, Харьков (1), Меркулов, Нагаев, Шейкин, Холод (кап.) (2), Балакирев, Шепелев – Стаценко.
Удаления: 13 – 11.

От лица многочисленной армии болельщиков и пресс-службы ВК «Спартак-Волгоград» мы поздравляем нашу команду, и в первую очередь спартаковцев Николая Лазарева, Виталия Стаценко и Константина Шейкина, а также молодого наставника Евгения Финаева, вошедшего в тренерский штаб россиян, с успешным выступлением на студенческом форуме!

Фото – официальный сайт ВК «Спартак-Волгоград»

Константин Родионов

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

 
Баннер
Баннер
Баннер

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru