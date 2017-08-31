|Сборная России выиграла серебро Универсиады – 2017
|Спорт ВолгоградГлавные новости
|31.08.2017 03:23
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Полуфинал.
Италия (студ.) – Россия (студ.) – 9:11 (1:4, 1:3, 3:2, 4:2).
Финал.
Сербия (студ.) – Россия (студ.) – 15:4 (3:0, 5:2, 4:2, 3:0).
От лица многочисленной армии болельщиков и пресс-службы ВК «Спартак-Волгоград» мы поздравляем нашу команду, и в первую очередь спартаковцев Николая Лазарева, Виталия Стаценко и Константина Шейкина, а также молодого наставника Евгения Финаева, вошедшего в тренерский штаб россиян, с успешным выступлением на студенческом форуме!
Фото – официальный сайт ВК «Спартак-Волгоград»
Константин Родионов
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Сборная России выиграла серебро Универсиады – 2017
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