|В сезоне 2017/18 в НМХЛ сыграют 15 клубов
|Спорт
|31.08.2017 23:08
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3-го марта 2018 года стартует серия плей-офф – в зоне «Запад» с четвертьфиналов, и на «Востоке» с полуфиналов. Финалы конференций запланированы на 31-е марта, а старт финальной серии будет дан 14-го апреля.
- Все стадии, начиная с четвертьфинальной и заканчивая финалом, будут играться до трех побед. Также, предусмотрена серия из двух матчей за третье место, игры пройдут 13-го и 16-го апреля, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе ФХР.
Состав участников первенства НМХЛ сезона 2017/18.
Конференция «Запад».
1. «Белгород» (Белгород)
Конференция «Восток».
1. «Батыр» (Нефтекамск)
Фото – официальный сайт ФХР
Константин Родионов
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