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В сезоне 2017/18 в НМХЛ сыграют 15 клубов Печать
Спорт
31.08.2017 23:08

В сезоне 2017/18 в НМХЛ сыграют 15 клубов

 Утвержден состав участников сезона 2017/18 первенства «Национальной молодежной хоккейной лиги».


Федерация хоккея России утвердила состав участников и календарь первенства «Национальной молодежной хоккейной лиги» среди юниоров до 20 лет. В новом сезоне в соревновании примут участие 15 клубов. Команды выступят в двух конференциях - «Запад» и «Восток». Традиционно первым этапом станет «Регулярный чемпионат», в рамках которого в западной конференции каждая команда сыграет по 36 матчей, а на «Востоке» по 32. Завершится «регулярка» 9-го марта будущего года.

3-го марта 2018 года стартует серия плей-офф – в зоне «Запад» с четвертьфиналов, и на «Востоке» с полуфиналов. Финалы конференций запланированы на 31-е марта, а старт финальной серии будет дан 14-го апреля.

- Все стадии, начиная с четвертьфинальной и заканчивая финалом, будут играться до трех побед. Также, предусмотрена серия из двух матчей за третье место, игры пройдут 13-го и 16-го апреля, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе ФХР.

Состав участников первенства НМХЛ сезона 2017/18.

Конференция «Запад».

1. «Белгород» (Белгород)
2. «Дизелист» (Пенза)
3. «Полет» (Рыбинск)
4. «Локо-Юниор» (Ярославль)
5. МХК «Липецк» (Липецк)
6. «Россошь» (Воронежская область)
7. «Северские Волки» (Краснодарский край)
8. «СКА-Варяги» (Ленинградская область)
9. «Тверичи» (Тверь)
10. ХК «Брянск» (Брянск)

Конференция «Восток».

1. «Батыр» (Нефтекамск)
2. «Красноярские Рыси» (Красноярск)
3. «Мунайши» (Павлодар, Республика Казахстан)
4. «Прогресс» (Глазов)
5. «Южный Урал-Металлург» (Орск)

Фото – официальный сайт ФХР

Константин Родионов

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