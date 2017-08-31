В сезоне 2017/18 в НМХЛ сыграют 15 клубов



Федерация хоккея России утвердила состав участников и календарь первенства «Национальной молодежной хоккейной лиги» среди юниоров до 20 лет. В новом сезоне в соревновании примут участие 15 клубов. Команды выступят в двух конференциях - «Запад» и «Восток». Традиционно первым этапом станет «Регулярный чемпионат», в рамках которого в западной конференции каждая команда сыграет по 36 матчей, а на «Востоке» по 32. Завершится «регулярка» 9-го марта будущего года.

3-го марта 2018 года стартует серия плей-офф – в зоне «Запад» с четвертьфиналов, и на «Востоке» с полуфиналов. Финалы конференций запланированы на 31-е марта, а старт финальной серии будет дан 14-го апреля.

- Все стадии, начиная с четвертьфинальной и заканчивая финалом, будут играться до трех побед. Также, предусмотрена серия из двух матчей за третье место, игры пройдут 13-го и 16-го апреля, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе ФХР.

Состав участников первенства НМХЛ сезона 2017/18.

Конференция «Запад».

1. «Белгород» (Белгород)

2. «Дизелист» (Пенза)

3. «Полет» (Рыбинск)

4. «Локо-Юниор» (Ярославль)

5. МХК «Липецк» (Липецк)

6. «Россошь» (Воронежская область)

7. «Северские Волки» (Краснодарский край)

8. «СКА-Варяги» (Ленинградская область)

9. «Тверичи» (Тверь)

10. ХК «Брянск» (Брянск)

Конференция «Восток».

1. «Батыр» (Нефтекамск)

2. «Красноярские Рыси» (Красноярск)

3. «Мунайши» (Павлодар, Республика Казахстан)

4. «Прогресс» (Глазов)

5. «Южный Урал-Металлург» (Орск)

Фото – официальный сайт ФХР

Константин Родионов