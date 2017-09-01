|«Молодежка» сыграла вничью с Арменией. Видео
|Спорт Главные новости
|01.09.2017 01:14
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- Наша команда владела большим преимуществом в матче с Арменией, но нужно реализовывать свои голевые моменты... В контрольных встречах нам часто удавалось забивать, сегодня – не получилось. В футболе невозможно предсказать, какой получится игра заранее. Мы обстучали все штанги, перекладины ворот соперника, но мяч просто не залетал в сетку. Так тоже бывает. Ребята, в целом, выполняли на поле то, что мы планировали, регулярно доходили до чужой штрафной, создавали голевые возможности, не хватило только забитого мяча. Мы потеряли два очень важных очка. При этом я уверен, что все команды в нашей группе будут терять очки, - рассказал на послематчевой пресс-конференции старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов.
- Мы знали, что сборная России – сильная команда, которая хорошо держит мяч. Старались уделять большое внимание оборонительным действиям. Думаю, что нам это удалось. Весь матч наша команда стремилась играть в футбол, насколько нам это позволял соперник. Ребята боролись до конца. И это - самое главное. Результатом мы удовлетворены. Мы взяли одно очко в выездном матче против очень хорошего соперника, - подвел итог наставник сборной Армении Артур Восканян.
Россия – Армения - 0:0.
Положение команд. Группа 7.
1. Армения – 2 игры, 4 очка, разница мячей 3-0.
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
Обзор матча РОССИЯ U-21 - АРМЕНИЯ U-21. Видео – канал «ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ МАТЧЕЙ HD» на хостинге YouTube.
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