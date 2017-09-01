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«Молодежка» сыграла вничью с Арменией. Видео Печать
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01.09.2017 01:14

Россия – Армения - 0:0.

 Молодежная сборная России по футболу сыграла первый матч в отборочном цикле Чемпионата Европы - 2019 U-21.


Первый поединок отборочной кампании на Чемпионат Европы – 2019 U-21 завершился для сборной России нулевым исходом. Хотя при этом надо отметить, что команда Евгения Бушманова на протяжении всей встречи владела значительным игровым преимуществом и создала большое количество голевых моментов. Тем не менее, расстраиваться и переживать времени нет – на повестке дня следующий отборочный матч в квалификации ЕВРО - 2019 U-21 с Гибралтаром, который пройдет 5-го сентября в Туле.

- Наша команда владела большим преимуществом в матче с Арменией, но нужно реализовывать свои голевые моменты... В контрольных встречах нам часто удавалось забивать, сегодня – не получилось. В футболе невозможно предсказать, какой получится игра заранее. Мы обстучали все штанги, перекладины ворот соперника, но мяч просто не залетал в сетку. Так тоже бывает. Ребята, в целом, выполняли на поле то, что мы планировали, регулярно доходили до чужой штрафной, создавали голевые возможности, не хватило только забитого мяча. Мы потеряли два очень важных очка. При этом я уверен, что все команды в нашей группе будут терять очки, - рассказал на послематчевой пресс-конференции старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов.

- Мы знали, что сборная России – сильная команда, которая хорошо держит мяч. Старались уделять большое внимание оборонительным действиям. Думаю, что нам это удалось. Весь матч наша команда стремилась играть в футбол, насколько нам это позволял соперник. Ребята боролись до конца. И это - самое главное. Результатом мы удовлетворены. Мы взяли одно очко в выездном матче против очень хорошего соперника, - подвел итог наставник сборной Армении Артур Восканян.

Россия – Армения - 0:0.
Россия: Митрюшкин, Лихачев, Чернов, Шакуро, Баринов, Ланин, Фомин, Жигулев (к), Мелкадзе (Обляков, 46), Зуев (Ахметов, 76), Чалов (Игнатьев, 61).
Армения: Авагян, Карташян, А. Акопян (Арутюнян, 67), Айрапетян, Асланян (к) (Минасян, 77), Галстян, Бичахчян (Илангезян, 60), Аракелян, Саргсян, Р. Акопян, Петросян.
Предупреждения: Галстян, 26. Баринов, 36. А. Акопян, 46. Фомин, 58. Ланин, 90. Саргсян, 90+2.
Судьи: Э. Якупович, Д. Лазич, Г. Дужак (все – Босния и Герцеговина).
Москва. Стадион «РЖД Арена». 1 750 зрителей. 20 градусов.

Положение команд. Группа 7.

1. Армения – 2 игры, 4 очка, разница мячей 3-0.
2. Австрия – 1 игра, 3 очка, разница мячей 3-0.
3. РОССИЯ – 1 игра, 1 очко, 0-0.
4. Македония – 0 игр, 0 очков, 0-0.
5. Сербия – 0 игр, 0 очков, 0-0.
6. Гибралтар – 2 игры, 0 очков, 0-6.

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов

Обзор матча РОССИЯ U-21 - АРМЕНИЯ U-21. Видео – канал «ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ МАТЧЕЙ HD» на хостинге YouTube.

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