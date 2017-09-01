|Побед все нет, а штрафы у «Ротора» растут
|Спорт Волгоград
|01.09.2017 03:55
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Матч 10-го тура первенства Футбольной национальной лиги, в котором волгоградский «Ротор» уступил на своем поле калининградской «Балтике» (0:1), обернулся для нашей команды очередным штрафными санкциями. Причем сумма, которую «сине-голубым» придется выложить в этот раз, заметно превышает те, что были раньше.
Десять тысяч рублей штрафа «Ротор» получил за неправомерные действия зрителей, создающие угрозу собственной жизни и здоровья, о чем гласит статья 117 Дисциплинарного регламента РФС.
Вторую «десятку» волгоградцам выписали за скандирование болельщиками оскорбительных выражений (статья 112).
Еще десять тысяч рублей флагман футбола Волгоградской области выложит опять же за поведение болельщиков, которые бросали различные предметы на поле и прилегающую территорию во время игры (статья 113).
Ко всему этому, комиссия РФС приплюсовала еще пять тысяч рублей за «иные нарушения», что согласно статье 111 Дисциплинарного кодекса.
И наконец, еще на пять тысяч рублей оштрафован главный тренер волгоградцев Валерий Есипов за то, что нарушил статью 90 часть 1 Дисциплинарного регламента. А именно покидал пределы технической зоны без разрешения арбитра.
Итого сорок тысяч рублей штрафа за одну игру. Как говориться, и что же еще добавить... Да тут и нечего.
Фото – официальный сайт ФК «Ротор-Волгоград»
Константин Родионов
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