|Женская сборная 25-я в рейтинге в ФИФА
|Спорт
|02.09.2017 00:25
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В первой тройке мирового рейтинга женских сборных произошло лишь одно изменение. На третье место поднялись полуфиналистки Чемпионата Европы – 2017 футболистки сборной Англии. По-прежнему возглавляет рейтинг действующий чемпион мира команда США. Вторую позицию сохранила за собой победитель Олимпиады – 2016 сборная Германии.
1 (0). США – 2104 (2118) очков.
25 (25). РОССИЯ – 1748 (1738).
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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