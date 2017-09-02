

Женская национальная сборная России по футболу сохранила 25-е место в мировом табеле о рангах. В отличие от мужской сборной, занимающей антирекордную 62-ю позицию, наши девушки выглядят более чем предпочтительнее.

В первой тройке мирового рейтинга женских сборных произошло лишь одно изменение. На третье место поднялись полуфиналистки Чемпионата Европы – 2017 футболистки сборной Англии. По-прежнему возглавляет рейтинг действующий чемпион мира команда США. Вторую позицию сохранила за собой победитель Олимпиады – 2016 сборная Германии.

1 (0). США – 2104 (2118) очков.

2 (2). Германия – 2077 (2111).

3 (5). Англия – 2037 (2024).

4 (3). Франция – 2030 (2076).

5 (4). Канада – 2027 (2027).

6 (7). Австралия – 2019 (1976).

7 (12). Нидерланды – 1979 (1918).

8 (10). Япония – 1964 (1981).

9 (8). Бразилия – 1955 (1971).

10 (10). КНДР – 1949 (1949)...

25 (25). РОССИЯ – 1748 (1738).

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов