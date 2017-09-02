|«Ротор-2» проиграл клубу из Красногорска
|Спорт Волгоград
|02.09.2017 02:50
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Следующий матч «Ротор-2» сыграет 8-го сентября в Раменском против местного коллектива «Сатурн».
- Растем постепенно и в исполнительском мастерстве, и в командных действиях, создаем моменты, но, пока, не можем добиться положительного результата. Группа «Центр» более мастеровита, нежели группа «Юг». Здесь играет много воспитанников столичных футбольных школ, ведущих российских клубов, уровень команд повыше, - подвел итог наставник «Ротора-2» Эвальд Фролов.
- С этой молодежью многим командам будет непросто справиться, особенно здесь, в Волгограде. Когда команда только создается, нужно время для ее становления, - отметил главный тренер гостей Сергей Юран.
Также наставник красногорцев выразил восхищение «шикарным» газоном на стадионе «Зенит», добавив: «Понятно, что в Москве и Петербурге есть поля и получше, но на периферии трудно найти похожее».
«Ротор-Волгоград-2» - «Зоркий (Красногорск) - 0:1 (0:1).
Другие результаты 7-го тура:
«Сокол» (Саратов) – «Энергомаш» (Белгород) – 0:0.
Фото – официальный сайт ФК «Ротор-Волгоград»
Константин Родионов
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