

Дублеры флагмана футбола Волгоградской области, как и их старшие товарищи, по-прежнему находятся в поисках «своей игры». Очередной поединок «сине-голубые» проводили на стадионе «Зенит» против красногорского коллектива «Зоркий». Исход встречи решил единственны гол, забитый гостями на 23-й минуте после подачи углового. Таким образом, «Ротор-Волгоград-2» потерпел шестое поражение в семи матчах и после 7-ми туров вместе с «Химиком» и «Зенитом» делит 12-е – 14-е место в турнирной таблице зоны «Центр». У всех троих по три набранных очка в активе.

Следующий матч «Ротор-2» сыграет 8-го сентября в Раменском против местного коллектива «Сатурн».

- Растем постепенно и в исполнительском мастерстве, и в командных действиях, создаем моменты, но, пока, не можем добиться положительного результата. Группа «Центр» более мастеровита, нежели группа «Юг». Здесь играет много воспитанников столичных футбольных школ, ведущих российских клубов, уровень команд повыше, - подвел итог наставник «Ротора-2» Эвальд Фролов.

- С этой молодежью многим командам будет непросто справиться, особенно здесь, в Волгограде. Когда команда только создается, нужно время для ее становления, - отметил главный тренер гостей Сергей Юран.

Также наставник красногорцев выразил восхищение «шикарным» газоном на стадионе «Зенит», добавив: «Понятно, что в Москве и Петербурге есть поля и получше, но на периферии трудно найти похожее».

«Ротор-Волгоград-2» - «Зоркий (Красногорск) - 0:1 (0:1).

Гол: Цуканов, 23.

«Ротор-Волгоград-2»: Фролов, Олеников (Калошин, 73), Соколов, Бесланеев, Попов (Нестеров, 34), Климов, Кузнецов (Даурский, 38), Никуличев, Зотьев (Ещенко, 67), Тазетдинов, Губочкин (Акимов, 70).

«Зоркий»: Комаров, Локтионов, Цуканов (Середин, 78), Юран А., Запрудских (Старостин, 85), Алдонин, Дубчак, Цимбал, Сорокин (Менделев, 72), Каминский (Дегтярев, 46), Павлов (Цыганов, 59).

Предупреждения: Олеников, 47; Климов, 64; Юран А., 90.

Судьи: Волошин Н. (Смоленск), Петросян В. (Ростов-на-Дону), Клепцов Я. (Ростов-на-Дону).

Волгоград. Стадион «Зенит». 500 зрителей.

Другие результаты 7-го тура:

«Сокол» (Саратов) – «Энергомаш» (Белгород) – 0:0.

«Химик» (Новомосковск) – «Торпедо» (Москва) – 0:5 (0:2).

«Зенит» (Пенза) – ФК «Рязань» (Рязань) – 0:2 (0:2).

«Металлург» (Липецк) – «Арарат» (Москва) – 02.09.2017.

ФК «Калуга» (Калуга) – «Динамо» (Брянск) – 02.09.2017.

Фото – официальный сайт ФК «Ротор-Волгоград»

Константин Родионов