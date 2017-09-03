Футбольный клуб «Ротор-Волгоград» потерпел поражение в 11-ом туре первенства ФНЛ.

Очередной поединок первенства Футбольной национальной лиги «Ротор-Волгоград» проводил в Красноярске, и, к большому сожалению, для всех болельщиков, опять проиграл. Исход матча решил единственный гол, забитый на 75-й минуте лучшим на сегодняшний день голеадором ФНЛ Андреем Козловым. - Абсолютно равная игра, даже по голевым моментам у нас преимущество. Но они свои моменты реализовали, а мы нет. Мы ни в чем не уступили «Енисею», который идет вверху турнирной таблицы, проиграли незаслуженно. То, что должны были забивать – не забили. Реализация оставляет желать лучшего. Главное результат. Не всегда при хорошей игре он есть. Я не могу объяснить, когда игрок не может забить с метра. Мы не набираем очки, поэтому внизу турнирной таблицы. Проигрывает тренер, выигрывает команда. Не могу сказать, что ребята были равнодушны, все играли, старались. «Енисей» более сыгранная команда, по исполнителям сильнее. Поздравляю с победой Красноярск. Мы идем дальше, - не скрывал разочарования на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Ротора» Валерий Есипов. - Начну с комплимента в адрес «Ротора». За одиннадцать туров, считаю, что это самая играющая команда. Она сегодня показала очень качественный футбол, создала нам очень много проблем. Однозначно, «Ротор» находится не на своем месте в турнирной таблице. В ближайшем будущем они начнут набирать очки, потому что девяносто процентов матчей играли на выезде. У команды бывают такие дни, когда хочется и результата, и хорошего футбола. Первого мы сегодня с трудом добились, а футбол просто не получился. Трудно пока сказать с чем это связано, не узнал я сегодня своих ребят. Может, функциональное состояние не лучшее, может, мандраж перед своими болельщиками. Мы разберемся, потому что так играть, как сегодня при своих болельщиках нельзя, - подвел итог наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев. После 11-и туров «Енисей» единолично возглавил турнирную таблицу, а «Ротор» по-прежнему находится на последнем месте.

Следующий матч наша команда сыграет 6-го сентября в Волгограде против питерского коллектива «Зенит-2». Начало матча в 16:00. «Енисей» (Красноярск) – «Ротор-Волгоград» - 1:0 (0:0).

Гол: Козлов, 75.

«Енисей»: Филиппов, Рожков, Мильдзихов, Гарбуз, Новиков, Стеклов, Исаев (Руднев, 70), Иванов, Камешс, Козлов (Фатуллаев, 80), Кутьин (Сердеров, 56).

«Ротор-Волгоград»: Кобзев, Пискунов, Столяренко, Киреев, Колычев, Сидоричев, Сысуев (Хахалев, 46), Борзых (Чабанов, 80), Замалиев, Романенко (Николаев, 84), Бирюков (Вотинов, 61).

Предупреждения: Сысуев, 24; Рожков, 67; Сидоричев, 79; Гарбуз, 86.

Судьи: П. Кукуян (Сочи), Д. Сафьян, К. Шаламберидзе (оба – Москва).

Красноярск. КФМ «Футбол – Арена Енисей». 3000 зрителей. Другие результаты 11-го тура. «Динамо» (Санкт-Петербург) – «Волгарь» (Астрахань) - 2:2 (1:1).

«Сибирь» (Новосибирск) – «Томь» (Томск) - 1:0 (1:0).

ФК «Тюмень» – ФК «Химки» - 2:2 (1:1).

«Шинник» (Ярославль) – «Авангард» (Курск) - 1:0 (0:0).

ФК «Оренбург» – «Крылья Советов» (Самара) - 3:2 (1:1).

ФК «Тамбов» – «Олимпиец» (Нижний Новгород) - 2:1 (0:1).

«Спартак-2» (Москва) – «Луч-Энергия» (Владивосток) - 1:3 (0:0).

«Балтика» (Калининград) – «Кубань» (Краснодар) - 5:1 (3:0).

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) – «Факел» (Воронеж) - 4:1 (1:1). Фото – официальный сайт ФК «Ротор-Волгоград» Константин Родионов Обзор матча «Енисей» - «Ротор». Видео предоставлено пресс-службой ФК «Енисей». Следующая >