|«Ротор» проиграл в Красноярске. Видео
|Спорт Волгоград
|03.09.2017 02:32
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- Абсолютно равная игра, даже по голевым моментам у нас преимущество. Но они свои моменты реализовали, а мы нет. Мы ни в чем не уступили «Енисею», который идет вверху турнирной таблицы, проиграли незаслуженно. То, что должны были забивать – не забили. Реализация оставляет желать лучшего. Главное результат. Не всегда при хорошей игре он есть. Я не могу объяснить, когда игрок не может забить с метра. Мы не набираем очки, поэтому внизу турнирной таблицы. Проигрывает тренер, выигрывает команда. Не могу сказать, что ребята были равнодушны, все играли, старались. «Енисей» более сыгранная команда, по исполнителям сильнее. Поздравляю с победой Красноярск. Мы идем дальше, - не скрывал разочарования на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Ротора» Валерий Есипов.
- Начну с комплимента в адрес «Ротора». За одиннадцать туров, считаю, что это самая играющая команда. Она сегодня показала очень качественный футбол, создала нам очень много проблем. Однозначно, «Ротор» находится не на своем месте в турнирной таблице. В ближайшем будущем они начнут набирать очки, потому что девяносто процентов матчей играли на выезде. У команды бывают такие дни, когда хочется и результата, и хорошего футбола. Первого мы сегодня с трудом добились, а футбол просто не получился. Трудно пока сказать с чем это связано, не узнал я сегодня своих ребят. Может, функциональное состояние не лучшее, может, мандраж перед своими болельщиками. Мы разберемся, потому что так играть, как сегодня при своих болельщиках нельзя, - подвел итог наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев.
После 11-и туров «Енисей» единолично возглавил турнирную таблицу, а «Ротор» по-прежнему находится на последнем месте.
«Енисей» (Красноярск) – «Ротор-Волгоград» - 1:0 (0:0).
Другие результаты 11-го тура.
«Динамо» (Санкт-Петербург) – «Волгарь» (Астрахань) - 2:2 (1:1).
Фото – официальный сайт ФК «Ротор-Волгоград»
Константин Родионов
Обзор матча «Енисей» - «Ротор». Видео предоставлено пресс-службой ФК «Енисей».
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