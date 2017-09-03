|Мария Шарапова вышла в 1/8 финала US Open. Видео
|Спорт
|03.09.2017 09:03
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Отметим, что Мария Шарапова занимает 146-е место в рейтинге WTA, а Кенин 139-е. При этом нашей соотечественнице достаточно одержать еще одну победу, чтобы вернуться в первую сотню мировой классификации. В 1/8 финала Мария Шарапова сыграет с представительницей Латвии Анастасией Севастовой.
- Думаю, что могла бы завершить этот поединок быстрее. Ранее мы никогда не встречались, а София еще ни разу не играла на такой стадии «мэйджора». Впрочем, ей было нечего терять. На старте игры я плохо видела мяч и мне не удавались привычные удары. К счастью, затем все наладилось. Я очень рада, что одержала победу. В данный момент я просто наслаждаюсь тем, что прохожу по сетке дальше, - поделилась Мария Шарапова с пресс-службой US Open.
В первом круге US Open Шарапова одержала победу над Симоной Халеп из Румынии – 6:4, 4:6, 6:3, а во втором переиграла представительницу Венгрии Тимю Бабош – 6:7, 6:4, 6:1.
В 2016 году победительницей US Open в женском одиночном разряде стала немка Анжелика Кербер.
Открытый чемпионата США – один из четырех турниров «Большого шлема», проходит с 28-го августа по 10-е сентября в Нью-Йорке. Первый розыгрыш турнира состоялся в августе 1881 года, нынешний турнир 137-й по счету. Общий призовой фонд турнира составляет 50,4 миллиона долларов.
Фото – официальный сайт Марии Шараповой
Константин Родионов
Основные моменты матча Мария Шарапова - София Кенин (США). Видео – канал «TheMsharapova5» на хостинге YouTube.
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