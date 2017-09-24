|Крупная победа на финском сборе. Видео
|Спорт
|24.09.2017 01:37
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- Конечно, нам хотелось, чтобы соперник был повыше уровнем. Но порадовало то, что ребята вышли на игру с абсолютно серьезным настроем. Это касается как футболистов, которые играли в первом тайме, так и тех, кто выходил на замену. Наши игроки не дали усомниться в своем превосходстве. Отдельные моменты по игре были неплохими: ребята показали на поле то, что наигрывали на тренировках. Единственное, что расстроило – невнимание, из-за которого мы первыми пропустили гол. Что касается нашей подготовки к отборочному раунду ЕВРО в целом, то мы работаем по запланированной программе. В Финляндии созданы великолепнейшие условия. Мы довольны работой ребят, которые с полной ответственностью относятся ко всем предъявляемым нами требованиям , - рассказал пресс-службе РФС старший тренер сборной России U-17 Леонид Аблизин.
ФК «ХАКА» U-19 и U-21 (Финляндия) – Россия 1:9 (1:4).
1-й отборочный раунд ЕВРО – 2018 U-17 пройдет с 27-го сентября по 3-е октября там же в Финляндии. Помимо хозяев мини-турнира финнов, конкуренцию россиянам за выход в Элитный раунд квалификации составят сборные Исландии и Фарерских островов.
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
Обзор матча ФК «ХАКА» – Россия.
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