Юношеская сборная России по футболу (игроки 2001 года рождения) одержала крупную победу на учебно-тренировочном сборе в Финляндии.

Сборная России U-17 проводит подготовительный сбор в Финляндии, который продлится вплоть до старта 1-го раунда квалификации к Чемпионату Европы – 2018 U-17. В рамках подготовки к отборочному мини-турниру россияне сыграли контрольный поединок против финской команды «ХАКА», составленной из футболистов до 19-и и 21-го года. Пропустив гол на 5-й минуте, сборная России впоследствии вдоволь поиздевалась над соперником, «отгрузив» в ворота хозяев девять мячей. - Конечно, нам хотелось, чтобы соперник был повыше уровнем. Но порадовало то, что ребята вышли на игру с абсолютно серьезным настроем. Это касается как футболистов, которые играли в первом тайме, так и тех, кто выходил на замену. Наши игроки не дали усомниться в своем превосходстве. Отдельные моменты по игре были неплохими: ребята показали на поле то, что наигрывали на тренировках. Единственное, что расстроило – невнимание, из-за которого мы первыми пропустили гол. Что касается нашей подготовки к отборочному раунду ЕВРО в целом, то мы работаем по запланированной программе. В Финляндии созданы великолепнейшие условия. Мы довольны работой ребят, которые с полной ответственностью относятся ко всем предъявляемым нами требованиям , - рассказал пресс-службе РФС старший тренер сборной России U-17 Леонид Аблизин. ФК «ХАКА» U-19 и U-21 (Финляндия) – Россия 1:9 (1:4).

Голы: «Хака», 5 (1:0). Маркитесов, 7 (1:1) Севикян, 9 (1:2) Севикян, 33 (1:3) Кутовой, 44 (1:4) Климов, 47 (1:5) Усанов, 53 (1:6). Черняков, 66 – с пенальти (1:7). Шарков, 75 (1:8). Климов, 80 (1:9).

Россия: Ещенко (Ботнарь, 46), Герчиков (Шарков, 46), Прохин (Сунгатулин, 46), Никитенков (Литвинов, 46), Федоров (Пелих, 46), Бикмухамедов (Петерсон, 46), Маркитесов (Юрченко, 46), Петров (Черняков, 46), Севикян (Климов, 46), Кутовой (Мелекесцев, 46), Воротников (Усанов, 46). 1-й отборочный раунд ЕВРО – 2018 U-17 пройдет с 27-го сентября по 3-е октября там же в Финляндии. Помимо хозяев мини-турнира финнов, конкуренцию россиянам за выход в Элитный раунд квалификации составят сборные Исландии и Фарерских островов. Фото – официальный сайт РФС Константин Родионов Обзор матча ФК «ХАКА» – Россия. Следующая >