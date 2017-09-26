|«Ротор-Волгоград» обыграл «Кубань». Видео
|Спорт ВолгоградГлавные новости
|26.09.2017 00:09
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Следующий матч «Ротор-Волгоград» сыграет 30-го сентября во Владивостоке против соседа по таблице «Луча-энергии».
«Ротор-Волгоград» - «Кубань» (Краснодар) - 2:1 (1:1).
Другие результаты 15-го тура.
«Луч-Энергия» (Владивосток) – «Факел» (Воронеж) - 0:0.
Фото – официальный сайт ФНЛ
Константин Родионов
Обзор матча «Ротор» - «Кубань».
Послематчевая пресс-конференция Валерия Есипова.
Послематчевая пресс-конференция Евгения Калешина.
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