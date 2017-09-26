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«Ротор-Волгоград» обыграл «Кубань». Видео Печать
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26.09.2017 00:09

«Ротор-Волгоград» - «Кубань» (Краснодар) - 2:1 (1:1).

 Волгоградский «Ротор» сыграл поединок 15-го тура первенства Футбольной национальной лиги.


Футболисты волгоградского «Ротора» в третий раз сумели порадовать болельщиков в текущем сезоне. В поединке 15-го тура первенства ФНЛ коллектив Валерия Есипова принимал на своем поле краснодарскую «Кубань». Счет матча – 2:1 в пользу «сине-голубых». Голы записали на свой счет Мухаммад Султонов и Максим Вотинов, который записал себе в актив пятый гол в первенстве. Победа над «Кубанью» позволила «сине-голубым» поправить турнирной положение. Зону вылета волгоградцы не покинули, но подобрались к безопасному берегу вплотную. Наша команда занимает 17-е место, набрав 13 очков. Столько же набранных баллов имеют «Луч-энергия» (18 место) и «Факел» (19-е). Замыкает турнирную таблицу первенства ФНЛ «Олимпиец», в активе которого 10 очков.

Следующий матч «Ротор-Волгоград» сыграет 30-го сентября во Владивостоке против соседа по таблице «Луча-энергии».

«Ротор-Волгоград» - «Кубань» (Краснодар) - 2:1 (1:1).
Голы: Султонов, 7; Обухов, 39; Вотинов, 64.
«Ротор-Волгоград»: Кобзев, Пискунов, Ионов, Колычев, Киреев, Концедалов, Борзых (Крутов, 84), Султонов (Кузнецов, 90), Замалиев, Бирюков (Вотинов, 55), Романенко (Николаев, 90+).
«Кубань»: Дюпин, Бугаев, Байрыев, Марков, Бендзь (Клещенко, 82), Гай (Маляров, 65), Коновалов, Завезен, Алейник, Обухов, Гогниев (Лобкарев, 70).
Предупреждения: Замалиев, 37; Коновалов, 48; Алейник, 56; Султонов, 57; Марков, 58; Пискунов, 90+.
Волгоград, стадион «Зенит», 3200 зрителей.

Другие результаты 15-го тура.

«Луч-Энергия» (Владивосток) – «Факел» (Воронеж) - 0:0.
«Енисей» (Красноярск) – «Крылья Советов» (Самара) - 1:0 (1:0).
«Сибирь» (Новосибирск) – «Динамо» (Санкт-Петербург) - 1:1 (0:1).
ФК «Тюмень» – «Авангард» (Курск) - 4:0 (1:0).
ФК «Оренбург» – «Шинник» (Ярославль) - 1:0 (0:0).
ФК «Тамбов» – «Волгарь» (Астрахань) - 3:1 (2:0).
«Спартак-2» (Москва) – ФК «Химки» - 0:1 (0:0).
«Зенит-2» (Санкт-Петербург) – «Олимпиец» (Нижний Новгород) - 2:1 (1:1).
«Балтика» (Калининград) – «Томь» (Томск) - 2:1 (2:1).

Фото – официальный сайт ФНЛ

Константин Родионов

Обзор матча «Ротор» - «Кубань».

Послематчевая пресс-конференция Валерия Есипова.

Послематчевая пресс-конференция Евгения Калешина.

 

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