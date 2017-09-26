|Бушманов назвал итоговый состав на Австрию и Сербию
|Спорт
|26.09.2017 03:50
|
Напомним, что молодежная сборная России выступает в 7-й отборочной группе квалификации ЕВРО – 2019 U-21. 31-го августа команда Евгения Бушманова стартовала в отборочной кампании ничейным поединком (0:0) на своем поле против сборной Армении, а 5-го сентября в Туле нанесла поражение сборной Гибралтара (3:0).
В окончательный список на предстоящие поединки тренерский штаб российской «молодежки» включил 23 футболиста.
Вратари: Игорь Лещук («Динамо» Москва), Антон Митрюшкин («Сьон» Швейцария), Игорь Обухов («Тюмень»).
Защитники: Александр Довбня («Этникос» Кипр), Никита Калугин («Динамо» Москва), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба - «Спартак-2» Москва), Лео Гогличидзе, Евгений Назаров (оба - «Краснодар-2»), Никита Чернов («Урал» Екатеринбург), Павел Шакуро («Тюмень»).
Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба - «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи» Махачкала), Рифат Жемалетдинов («Рубин» Казань), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов» Ростов-на-Дону), Олег Ланин («Крылья Советов» Самара), Даниил Фомин («Олимпиец» Нижний Новгород).
Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба - ЦСКА Москва), Георгий Мелкадзе («Тосно» Ленинградская область).
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
04:53
«Ротор-2» проиграл в Липецке. Видео
-
04:13
Ничья с Португалией
-
03:50
Бушманов назвал итоговый состав на Австрию и Сербию
-
00:09
«Ротор-Волгоград» обыграл «Кубань». Видео
-
25.09.2017 22:17
В Волгограде обокрали пассажирку поезда "Киров-Кисловодск"
-
25.09.2017 17:44
В Краснооктябрьском районе на сутки отключат воду
-
25.09.2017 17:07
Под Волгоградом супругов осудили за смерть приемного сына и похищение ребенка
-
25.09.2017 16:36
Летом в Волгоградской области утонуло 69 человек
-
25.09.2017 16:34
В Волгограде пенсионерка вместо компота выпила жидкость для обработки туалетов
-
25.09.2017 16:19
Волгоградская Гордума рассмотрит вопрос о собственном сокращении
-
25.09.2017 16:03
На юге Волгограда гостья "прихватила" у хозяйки квартиры кошелек с деньгами
-
25.09.2017 15:43
Комиссия Совфеда в октябре проверит готовность Волгограда к ЧМ-2018
-
25.09.2017 15:10
Ремонт 3-й продольной подходит к концу
-
25.09.2017 15:10
В Волжском спасли упавшего слетка степного орла