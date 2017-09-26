Бушманов назвал итоговый состав на Австрию и Сербию



2-го октября молодежная сборная России начнет подготовку к отборочным матчам Чемпионата Европы – 2019 U-21 против Австрии и Сербии. С австрийцами наша команда сыграет 6-го октября в Москве, а против сербов сыграет 10-го октября на выезде в городе Нови Сад.

Напомним, что молодежная сборная России выступает в 7-й отборочной группе квалификации ЕВРО – 2019 U-21. 31-го августа команда Евгения Бушманова стартовала в отборочной кампании ничейным поединком (0:0) на своем поле против сборной Армении, а 5-го сентября в Туле нанесла поражение сборной Гибралтара (3:0).

В окончательный список на предстоящие поединки тренерский штаб российской «молодежки» включил 23 футболиста.

Вратари: Игорь Лещук («Динамо» Москва), Антон Митрюшкин («Сьон» Швейцария), Игорь Обухов («Тюмень»).

Защитники: Александр Довбня («Этникос» Кипр), Никита Калугин («Динамо» Москва), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба - «Спартак-2» Москва), Лео Гогличидзе, Евгений Назаров (оба - «Краснодар-2»), Никита Чернов («Урал» Екатеринбург), Павел Шакуро («Тюмень»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба - «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи» Махачкала), Рифат Жемалетдинов («Рубин» Казань), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов» Ростов-на-Дону), Олег Ланин («Крылья Советов» Самара), Даниил Фомин («Олимпиец» Нижний Новгород).

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба - ЦСКА Москва), Георгий Мелкадзе («Тосно» Ленинградская область).

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов