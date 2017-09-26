|Первый трофей ЦСКА. Видео
|Спорт Главные новости
|26.09.2017 23:05
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- Игра, как и предполагалось, получилась тяжелой. На тренировках мы уделяли очень много внимания стандартным положениям, с которого мы и забили гол. Концовка матча получилась нервной. Опасные эпизоды были как у наших, так и у чужих ворот. Хорошо, что все закончилось нашей победой. Что почувствовал, когда мяч попал в перекладину? Конечно, пришлось понервничать. У нас отличные болельщики. Они всегда поддерживают нас как на домашних, так и на выездных матчах. Спасибо огромное нашим болельщикам за то, что верили в нас и поддерживали. Команда показала хорошую игру и отблагодарила наших поклонников за поддержку, - подвел итог на послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Сергей Скобляков.
- Думаю, что финал сегодня удался. Спасибо большое всем болельщикам – и тем, которые пришли поддержать нас, и тем, кто болел за соперника. Нам просто не повезло. Мы пропустили необязательный гол со «стандарта». Мы опасались этих моментов, мы разбирали их. Далее мы старались играть в свой футбол. В концовке встречи нам не повезло, мы не сумели реализовать голевые моменты, которые создали. Мы надеемся, сегодняшний финал показал, что женский футбол в России существует и что он может быть интересным, - отметил наставник «Чертаново» Сергей Лаврентьев.
«Чертаново» (Москва) – ЦСКА (Москва) - 0:1 (0:1).
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
Первый трофей ЦСКА. Видео – пресс-служба Российского футбольного союза.
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