Футболистки женской команды ЦСКА впервые в истории завоевали Кубок России.

В минувший уик-энд на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде прошел финальный матч Кубка России - 2017 среди женских команд. В противостоянии двух столичных клубов ЦСКА и «Чертаново» победу с минимальным счетом – 1:0, одержали армейские футболистки. - Игра, как и предполагалось, получилась тяжелой. На тренировках мы уделяли очень много внимания стандартным положениям, с которого мы и забили гол. Концовка матча получилась нервной. Опасные эпизоды были как у наших, так и у чужих ворот. Хорошо, что все закончилось нашей победой. Что почувствовал, когда мяч попал в перекладину? Конечно, пришлось понервничать. У нас отличные болельщики. Они всегда поддерживают нас как на домашних, так и на выездных матчах. Спасибо огромное нашим болельщикам за то, что верили в нас и поддерживали. Команда показала хорошую игру и отблагодарила наших поклонников за поддержку, - подвел итог на послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Сергей Скобляков. - Думаю, что финал сегодня удался. Спасибо большое всем болельщикам – и тем, которые пришли поддержать нас, и тем, кто болел за соперника. Нам просто не повезло. Мы пропустили необязательный гол со «стандарта». Мы опасались этих моментов, мы разбирали их. Далее мы старались играть в свой футбол. В концовке встречи нам не повезло, мы не сумели реализовать голевые моменты, которые создали. Мы надеемся, сегодняшний финал показал, что женский футбол в России существует и что он может быть интересным, - отметил наставник «Чертаново» Сергей Лаврентьев. «Чертаново» (Москва) – ЦСКА (Москва) - 0:1 (0:1).

Голы: Кожникова, 6.

«Чертаново»: Беляева, Джиникашвили (Рубцова, 67), Морозова, Гордеева, Лазарева, Бессолова, Андреева, Коровкина (Кузьмина, 80), Комиссарова, Абдуллина (Дубова 58), Кисконен.

ЦСКА: Тодуа, Кожникова, Цыбутович, Коваленко, Чернова, Сочнева, Конюхова, Терехова, Смирнова, Машина, Онгене.

Предупреждения: Чернова, 35. Смирнова, 83. Конюхова, 86.

Судьи: Пустовойтова (Москва), Курочкина (Московская область), Валиева (Москва). Фото – официальный сайт РФС Константин Родионов Первый трофей ЦСКА. Видео – пресс-служба Российского футбольного союза. Следующая >