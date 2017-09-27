|Сто тысяч евро в день не предел
|Спорт Главные новости
|27.09.2017 04:55
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Таким образом, Неймар получает 767 в неделю, более ста тысяч евро в день, и около четырех тысяч в час. По версии германской газеты, бразилец является самым высокооплачиваемым футболистом мира.
До подписания Неймаром контракта с «ПСЖ», самым дорогим игроком в мире считался аргентинский форвард китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес, годовой оклад которого составляет 35 миллионов евро.
Отмечается, что Неймар проживает в особняке, расположенном в девяти километрах от Парижа. Один день аренды дома обходится бразильцу в 14 тысяч евро.
Добавим, что минувшим летом испанская «Барселона» продала бразильского нападающего «Пари Сент-Жермену» за 222 миллиона евро. Этот трансфер стал рекордным в истории мирового футбола.
Фото – официальный сайт УЕФА
Константин Родионов
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