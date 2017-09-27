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Сто тысяч евро в день не предел Печать
Спорт Главные новости
27.09.2017 04:55

Форвард национальной сборной Бразилии Неймар

 Форвард французского «ПСЖ» и национальной сборной Бразилии Неймар является самым высокооплачиваемым футболистом мира.


Заработанная плата футболиста французского клуба «Пари Сент-Жермен» 25-летнего бразильца Неймара составляет 3 миллиона 69 тысяч 520 евро в месяц. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Таким образом, Неймар получает 767 в неделю, более ста тысяч евро в день, и около четырех тысяч в час. По версии германской газеты, бразилец является самым высокооплачиваемым футболистом мира.

До подписания Неймаром контракта с «ПСЖ», самым дорогим игроком в мире считался аргентинский форвард китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес, годовой оклад которого составляет 35 миллионов евро.

Отмечается, что Неймар проживает в особняке, расположенном в девяти километрах от Парижа. Один день аренды дома обходится бразильцу в 14 тысяч евро.

Добавим, что минувшим летом испанская «Барселона» продала бразильского нападающего «Пари Сент-Жермену» за 222 миллиона евро. Этот трансфер стал рекордным в истории мирового футбола.

Фото – официальный сайт УЕФА

Константин Родионов

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