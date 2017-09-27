Национальная сборная России по мини-футболу разгромила Португалию во втором товарищеском матче.

Сыграв в первой товарищеской встрече с португальцами вничью – 3:3, во втором запланированном поединке сборная России устроила соперникам настоящий разгром. Проигрывая к пятой минуте – 0:2, наша команда сначала сравняла счет, а затем начала стабильно «торпедировать» ворота сборной Португалии. В итоге победа – 7:3. Наша команда подтвердила, что не зря занимает первое место в рейтинге национальных сборных Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). - Итог матча, на мой взгляд, получился интересным для болельщиков. Здорово, что в преддверии Чемпионата Европы мы переживаем такие игры и заканчиваем их победой. Сейчас все говорят о рейтинге. Но я уже устал говорить, что рейтинг сам по себе не играет в футбол, его нужно постоянно подкреплять. Наш соперник был и остаётся одной из сильнейших сборных мира, в составе Португалии выступает лучший игрок планеты последних лет Рикардиньо. Приятно, что сегодня нам удалось переломить игру и победить с таким хорошим счетом. Всех поздравляю с этой победой! Большое спасибо болельщикам - всегда приятно играть в такой атмосфере! Сегодня эту игру показывали на центральном телевидении, и вся страна могла увидеть мини-футбол высочайшего уровня. Думаю, зрелище получилось потрясающее, - подвел итог пресс-службе РФС наставник сборной России Сергей Скорович. Россия – Португалия - 7:3 (4:2).

Голы: Рикардиньо, 2 (0:1), Коэльо, 5 (0:2), Чишкала, 6 (1:2), Эдер Лима, 10 (2:2), 22 (2:5), Асадов, 12 (3:2), Асадов, 19 (4:2), Эдер Лима, 22 (5:2). Бруно Коэльо, 35 (5:3), Давыдов, 37 (6:3), Милованов, 37 (7:3).

Россия: Путилов (вр) - Абрамов (к), Чишкала, Давыдов, Эдер Лима, Робиньо, Лысков, Абрамович, Шистеров, Асадов, Ниязов, Милованов, Батырев. Фото – официальный сайт РФС Константин Родионов Видеосюжет о матче Россия – Португалия. РФС-ТВ. Следующая >