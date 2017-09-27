ОАО ЕДКММ
Рекорд сборной России в Щелково. Видео Печать
Спорт Главные новости
27.09.2017 23:37

Россия – Португалия - 7:3 (4:2).

 Национальная сборная России по мини-футболу разгромила Португалию во втором товарищеском матче.


Сыграв в первой товарищеской встрече с португальцами вничью – 3:3, во втором запланированном поединке сборная России устроила соперникам настоящий разгром. Проигрывая к пятой минуте – 0:2, наша команда сначала сравняла счет, а затем начала стабильно «торпедировать» ворота сборной Португалии. В итоге победа – 7:3. Наша команда подтвердила, что не зря занимает первое место в рейтинге национальных сборных Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

- Итог матча, на мой взгляд, получился интересным для болельщиков. Здорово, что в преддверии Чемпионата Европы мы переживаем такие игры и заканчиваем их победой. Сейчас все говорят о рейтинге. Но я уже устал говорить, что рейтинг сам по себе не играет в футбол, его нужно постоянно подкреплять. Наш соперник был и остаётся одной из сильнейших сборных мира, в составе Португалии выступает лучший игрок планеты последних лет Рикардиньо. Приятно, что сегодня нам удалось переломить игру и победить с таким хорошим счетом. Всех поздравляю с этой победой! Большое спасибо болельщикам - всегда приятно играть в такой атмосфере! Сегодня эту игру показывали на центральном телевидении, и вся страна могла увидеть мини-футбол высочайшего уровня. Думаю, зрелище получилось потрясающее, - подвел итог пресс-службе РФС наставник сборной России Сергей Скорович.

Россия – Португалия - 7:3 (4:2).
Голы: Рикардиньо, 2 (0:1), Коэльо, 5 (0:2), Чишкала, 6 (1:2), Эдер Лима, 10 (2:2), 22 (2:5), Асадов, 12 (3:2), Асадов, 19 (4:2), Эдер Лима, 22 (5:2). Бруно Коэльо, 35 (5:3), Давыдов, 37 (6:3), Милованов, 37 (7:3).
Россия: Путилов (вр) - Абрамов (к), Чишкала, Давыдов, Эдер Лима, Робиньо, Лысков, Абрамович, Шистеров, Асадов, Ниязов, Милованов, Батырев.

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов

Видеосюжет о матче Россия – Португалия. РФС-ТВ.

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

 
Баннер
Баннер
Баннер

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru