|Рекорд сборной России в Щелково. Видео
|Спорт Главные новости
|27.09.2017 23:37
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- Итог матча, на мой взгляд, получился интересным для болельщиков. Здорово, что в преддверии Чемпионата Европы мы переживаем такие игры и заканчиваем их победой. Сейчас все говорят о рейтинге. Но я уже устал говорить, что рейтинг сам по себе не играет в футбол, его нужно постоянно подкреплять. Наш соперник был и остаётся одной из сильнейших сборных мира, в составе Португалии выступает лучший игрок планеты последних лет Рикардиньо. Приятно, что сегодня нам удалось переломить игру и победить с таким хорошим счетом. Всех поздравляю с этой победой! Большое спасибо болельщикам - всегда приятно играть в такой атмосфере! Сегодня эту игру показывали на центральном телевидении, и вся страна могла увидеть мини-футбол высочайшего уровня. Думаю, зрелище получилось потрясающее, - подвел итог пресс-службе РФС наставник сборной России Сергей Скорович.
Россия – Португалия - 7:3 (4:2).
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
Видеосюжет о матче Россия – Португалия. РФС-ТВ.
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