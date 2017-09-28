

В стартовом поединке 1-го раунда квалификации ЕВРО – 2018 сборная России U-17 встречалась с командой Фарерских островов, и, проигрывая по ходу матча, одержала победу со счетом – 3:1. Благодаря нулевой ничьей Финляндии и Исландии в другом матче нашей группы, россияне единолично возглавили таблицу после первого тура.

- Результатом довольны. Набрали три очка, и не выбились из графика. Играли с большим преимуществом, правда, уровень соперника позволял так играть. Некоторая неудовлетворенность присутствует из-за невысокой реализации моментов. И еще все-таки мы не очень хорошо преодолевали массированную, плотную позиционную оборону, когда десять человек стоят у своей штрафной. Но если абстрагироваться от этих недостатков, то главное - выиграли первый матч. Идем дальше в качестве лидеров группы, - подвел итог пресс-службе РФС наставник сборной России U-17 Леонид Аблизин.

Россия – Фарерские острова - 3:1 (2:1).

Голы: Якобсен, 8 (0:1). Кутовой, 11 (1:1). Петров, 30 (2:1). Герчиков, 62 (3:1).

Россия: Ещенко (к), Герчиков, Федоров, Прохин, Никитенков, Бикмухамедов, Севикян (Юрченко, 74), Маркитесов (Воротников, 50), Усанов, Петров (Мелекесцев, 67), Кутовой.

Фарерские острова: Мерк, Йоханнусарсон, Дебес Гейти, Якобсен, Эль Мустаж (Хансен, 73), Соренсен, Сольхейм, Поульсен, Йонсен (Йонхардссон, 73), Элиасен (Гуттесен, 60), Ольсен (к).

Предупреждение: Петров, 55.

Судьи: Голубевс, Татрикс (оба – Латвия), Килстала (Финляндия).

Котка. Финляндия. Стадион «Арто Толса Арена». 100 зрителей.

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов

Обзор матча Россия – Фарерские острова. РФС-ТВ.