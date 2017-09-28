|Победа над «Фарерами». Видео
|Спорт Главные новости
|28.09.2017 00:46
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- Результатом довольны. Набрали три очка, и не выбились из графика. Играли с большим преимуществом, правда, уровень соперника позволял так играть. Некоторая неудовлетворенность присутствует из-за невысокой реализации моментов. И еще все-таки мы не очень хорошо преодолевали массированную, плотную позиционную оборону, когда десять человек стоят у своей штрафной. Но если абстрагироваться от этих недостатков, то главное - выиграли первый матч. Идем дальше в качестве лидеров группы, - подвел итог пресс-службе РФС наставник сборной России U-17 Леонид Аблизин.
Россия – Фарерские острова - 3:1 (2:1).
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
Обзор матча Россия – Фарерские острова. РФС-ТВ.
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