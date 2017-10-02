|Ничейный вояж во Владивосток. Видео
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|02.10.2017 18:14
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Следующий матч «Ротор-Волгоград» сыграет на своем поле 7-го сентября против нижегородского «Олимпийца».
«Луч-Энергия» (Владивосток) – «Ротор-Волгоград» - 1:1 (0:1).
Другие результаты 16-го тура.
«Томь» (Томск) – «Енисей» (Красноярск) - 1:1 (0:1).
Фото – официальный сайт ФНЛ
Константин Родионов
Обзор матча «Луч-Энергия» - «Ротор-Волгоград».
Послематчевая пресс-конференция.
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