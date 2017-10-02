Волгоградский «Ротор» сыграл вничью матч 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги.

Поединок 16-го тура первенства ФНЛ волгоградский «Ротор» играл во Владивостоке с местным коллективом «Луч—Энергия». Победить «сине-голубые» не смогли, но и поражения тоже не потерпели, сыграв вничью – 1:1. В турнирной таблице наша команда по-прежнему осталась на 17-ом месте, набрав 14 очков. Ниже расположились «Луч-Энергия» (14 очков), «Олимпиец» (13) и «Факел» (13). Следующий матч «Ротор-Волгоград» сыграет на своем поле 7-го сентября против нижегородского «Олимпийца». «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Ротор-Волгоград» - 1:1 (0:1).

Голы: Вотинов, 10, Носов, 50.

«Луч-Энергия»: Котляров, Марущак, Соблиров, Тихий (Хлебородов, 81), Празновски, Фомин, Килин, Маляка (Машнев,64), Носов (Гелоян, 76), Мязин, Гордиенко.

«Ротор»: Кобзев, Киреев, Ионов, Пискунов, Колычев, Концедалов, Сысуев, Султонов (Крутов, 80), Борзых (Кузнецов, 90), Романенко, Вотинов (Бирюков, 60).

Предупреждения: Колычев,22; Маляка, 27; Пискунов, 23; Носов, 75; Соблиров, 90.

Судья: Борисов Александр (Самара)

Владивосток, стадион «Динамо», 2000 зрителей. Другие результаты 16-го тура. «Томь» (Томск) – «Енисей» (Красноярск) - 1:1 (0:1).

«Крылья Советов» (Самара) – «Зенит-2» (Санкт-Петербург) - 1:0 (1:0).

«Олимпиец» (Нижний Новгород) – «Факел» (Воронеж) - 2:1 (0:1).

«Шинник» (Ярославль) – ФК «Тамбов» - 1:0 (0:0).

ФК «Тюмень» – «Сибирь» (Новосибирск) - 0:0.

ФК «Химки» – «Балтика» (Калининград) - 1:0 (0:0).

«Волгарь» (Астрахань) - «Спартак-2» (Москва) - 1:3 (1:1).

«Авангард» (Курск) – «Кубань» (Краснодар) - 0:1 (0:0).

«Динамо» (Санкт-Петербург) – ФК «Оренбург» - 0:1 (0:1). Фото – официальный сайт ФНЛ Константин Родионов Обзор матча «Луч-Энергия» - «Ротор-Волгоград». Послематчевая пресс-конференция. Следующая >