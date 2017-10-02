|Поражение от Финляндии. Видео
|Спорт
|02.10.2017 20:53
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В другом поединке нашей отборочной группы сборная Исландии одержала победу на «Фарерами» - 2:0.
Положение команд после 2-го тура: Финляндия, Исландия – по 4 очка; РОССИЯ – 3; Фарерские острова – 0.
- Победа нас выводила в Элитный раунд, и на этом отбор практически заканчивался. Но не до конца внимательно, не на максимальной концентрации мы провели этот матч. Прежде всего это касается работы в обороне. Все это мы разбирали, готовясь к финнам, создали план, но воплотить его в полной мере нам не удалось. Финны нас тоже изучали, и они выстроили игру, направленную от соперника, то есть от нас. И этот свой план они реализовали более успешно, чем мы. Прежде всего нам надо разобрать игру с финнами. Причем как отрицательные моменты, что нам надо подправить, так и положительные – на что нам стоит делать акцент в дальнейшем с Исландией. И нам надо убрать эмоциональный отрицательный фон после вчерашней игры. Она уже прошла. Из нее надо сделать выводы, и эмоционально отстраниться, - подвел итог пресс-службе РФС старший тренер сборной России U-17 Леонид Аблизин.
Заключительный матч в рамках 1-го квалификационного раунда Чемпионата Европы - 2018 U-17 сборная России сыграет 3-го октября против Исландии.
Россия – Финляндия - 0:1 (0:1).
Обзор матча Россия U-17 - Финляндия U-17. Видео – РФС-ТВ.
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