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Поражение от Финляндии. Видео Печать
Спорт
02.10.2017 20:53

Россия – Финляндия - 0:1 (0:1).

 Юношеская сборная России по футболу (игроки 2001 года рождения) сыграла второй матч на мини-турнире 1-го отборочного раунда Чемпионата Европы - 2018 U-17 в Финляндии.


К сожалению, после победы над Фарерскими островами сборная России U-17 не смогла поддержать победное реноме, и во втором поединке уступила хозяевам мини-турнира финнам с минимальным счетом – 0:1.

В другом поединке нашей отборочной группы сборная Исландии одержала победу на «Фарерами» - 2:0.

Положение команд после 2-го тура: Финляндия, Исландия – по 4 очка; РОССИЯ – 3; Фарерские острова – 0.

- Победа нас выводила в Элитный раунд, и на этом отбор практически заканчивался. Но не до конца внимательно, не на максимальной концентрации мы провели этот матч. Прежде всего это касается работы в обороне. Все это мы разбирали, готовясь к финнам, создали план, но воплотить его в полной мере нам не удалось. Финны нас тоже изучали, и они выстроили игру, направленную от соперника, то есть от нас. И этот свой план они реализовали более успешно, чем мы. Прежде всего нам надо разобрать игру с финнами. Причем как отрицательные моменты, что нам надо подправить, так и положительные – на что нам стоит делать акцент в дальнейшем с Исландией. И нам надо убрать эмоциональный отрицательный фон после вчерашней игры. Она уже прошла. Из нее надо сделать выводы, и эмоционально отстраниться, - подвел итог пресс-службе РФС старший тренер сборной России U-17 Леонид Аблизин.

Заключительный матч в рамках 1-го квалификационного раунда Чемпионата Европы - 2018 U-17 сборная России сыграет 3-го октября против Исландии.

Россия – Финляндия - 0:1 (0:1).
Гол: Толонен, 38.
Россия: Ещенко (к), Герчиков, Федоров, Прохин, Никитенков, Бикмухамедов (Мелекесцев, 68), Севикян (Юрченко, 41), Воротников (Маркитесов, 63), Усанов, Петров, Кутовой.
Финляндия: Синисало, Нурми (к), Хейсканен, Хекканен, Саллинен (Ларсон, 63), Тайнио, Абладе, Сухонен, Олликайнен (Райтанен, 62), Мастокангас (Стренг, 77), Толонен.
Предупреждения: Никитенков, 65. Хейсканен, 67. Маркитесов, 73.
Судьи: Глова, Ференц (оба – Словакия), Хейниг (Польша).
Коувола. Стадион «Савиниеми». 800 зрителей.

Обзор матча Россия U-17 - Финляндия U-17. Видео – РФС-ТВ.

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