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Австрийская «молодежка» назвала состав на Россию Печать
Спорт
02.10.2017 22:58

Австрийская «молодежка» назвала состав на Россию

 Тренерский штаб молодежной сборной Австрии назвал состав на отборочный матч Чемпионата Европы - 2019 U-21 против России.


Молодежная сборная Австрии сыграет с Россией в Москве 6-го октября матч отборочного турнира Чемпионата Европы - 2019 U-21. В столицу великой мировой державы Россия австрийцы прилетят 4-го октября. Поединок с командой Евгения Бушманова станет для Австрии вторым в текущем квалификационном турнире. 8-го июня сборная Австрии на своем поле одержала крупную победу над командой Гибралтара (3:0).

Главный тренер молодежной сборной Австрии Вернер Грегорич на игры против России и Армении (10 октября) вызвал 23 футболиста.

Вратари: Пауль Гартлер («Капфенберг»), Патрик Пентц («Аустрия»), Александер Шлагер (ЛАСК).

Защитники: Доминик Баумгартнер («Ваккер»), Максимилиан Вебер (ЛАСК), Петар Глухакович («Аустрия»), Михаэль Лершер («Маттерсбург»), Мануэль Маранда («Флаераларм Адмира»), Дарио Маресич («Штурм»), Штефан Пош («Хоффенхайм» Германия), Мануэль Турнвальд («Рапид»), Марко Фридль («Бавария» Германия).

Полузащитники: Конрад Лаймер («РБ Лейпциг» Германия), Занди Ловрич («Штурм»), Деян Любичич («Рапид»), Доминик Прокоп («Аустрия»), Кристоф Рабич («Пеллетс ВАК»), Матиас Хонсак («Альтах»), Саша Хорват («Динамо Дрезден» Германия), Хавьер Шлагер («Ред Булл»).

Нападающие: Марко Квашина («Твенте» Нидерланды), Патрик Шмидт («Флаераларм Адмира»), Арнел Якупович («Эмполи» Италия).

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов

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