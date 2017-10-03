|Поражение от Исландии. Видео
|Спорт Главные новости
|03.10.2017 23:12
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Исландия – Россия - 2:0 (2:0).
Итоговое положение команд: 1. Финляндия – 7 очков, разница мячей 5-0. 2. Исландия – 7 очков, 4-0. 3. РОССИЯ – 3 очка, 3-4. 4. Фарерские острова – 0 очков, 1-9.
- Честно говоря, у нас был положительный настрой по общему результату. Но, несмотря на то, что мы говорили ребятам, предупреждали их и показывали им это на примерах, игроки оказались не готовы к такой интенсификации, к такому силовому давлению. Это прослеживалось и в матче с финнами, а с исландцами тем более. Мы можем говорить, что в техническом оснащении мы не уступали им, но эта интенсификация приводила к принятию неправильных решений в ключевых эпизодах. В экстремальных ситуациях ориентировка терялась, отсюда ошибки. Если исключить ошибки, которые сами себе привезли – прежде всего, гол с Финляндией, – обороной есть какое-то удовлетворение. В большинстве эпизодов справлялись, и не было такого, чтобы наш вратарь постоянно был в игре. Но временные отрезки, когда теряли концентрацию, свели на нет многие усилия. Очень недовольны передней линией. Прежде всего, в плане реализации моментов. Мастерство в завершении у отдельных футболистов низкое. Благодарен ребятам за эти 16 дней. Они провели их на высоком профессиональном уровне, это правда. Ни к кому нет претензий. Мы с тренерским штабом обсуждали эти вопросы, и видели, что по желанию, по настрою, по отдаче не может быть ни к кому претензий. Не было трусов на поле. Характер у этой команды есть. Но характер нужно подкреплять мастерством, - подвел итог пресс-службе Российского футбольного союза наставник сборной России U-17 Леонид Аблизин.
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
Обзор матча Россия – Исландия. РФС-ТВ.
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