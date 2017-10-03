Юношеская сборная России по футболу (игроки 2001 года рождения) сыграла заключительный поединок на мини-турнире 1-го отборочного раунда Чемпионата Европы - 2018 U-17 в Финляндии.

После неожиданного поражения во втором матче от хозяев мини-турнира сборной Финляндии, россиянам необходимо было обыгрывать команду Исландии в заключительном поединке. К сожалению, наша команда не смогла решить поставленной задачи и потерпела поражение со счетом – 0:2. В параллельном матче финны разгромили Фарерские острова (4:0), и поделили с исландцами в нашей группе первое-второе места, которые дают прямую путевку в Элитный раунд ЕВРО - 2018. Заняв третье место по итогам мини-турнира, сборная России U-17 сохраняет лишь минимальные шансы поехать на Чемпионат Европы – 2018. Исландия – Россия - 2:0 (2:0).

Голы: Гудйонссен, 25 – с пенальти (1:0). Гудйонссен, 30 (2:0). Итоговое положение команд: 1. Финляндия – 7 очков, разница мячей 5-0. 2. Исландия – 7 очков, 4-0. 3. РОССИЯ – 3 очка, 3-4. 4. Фарерские острова – 0 очков, 1-9. - Честно говоря, у нас был положительный настрой по общему результату. Но, несмотря на то, что мы говорили ребятам, предупреждали их и показывали им это на примерах, игроки оказались не готовы к такой интенсификации, к такому силовому давлению. Это прослеживалось и в матче с финнами, а с исландцами тем более. Мы можем говорить, что в техническом оснащении мы не уступали им, но эта интенсификация приводила к принятию неправильных решений в ключевых эпизодах. В экстремальных ситуациях ориентировка терялась, отсюда ошибки. Если исключить ошибки, которые сами себе привезли – прежде всего, гол с Финляндией, – обороной есть какое-то удовлетворение. В большинстве эпизодов справлялись, и не было такого, чтобы наш вратарь постоянно был в игре. Но временные отрезки, когда теряли концентрацию, свели на нет многие усилия. Очень недовольны передней линией. Прежде всего, в плане реализации моментов. Мастерство в завершении у отдельных футболистов низкое. Благодарен ребятам за эти 16 дней. Они провели их на высоком профессиональном уровне, это правда. Ни к кому нет претензий. Мы с тренерским штабом обсуждали эти вопросы, и видели, что по желанию, по настрою, по отдаче не может быть ни к кому претензий. Не было трусов на поле. Характер у этой команды есть. Но характер нужно подкреплять мастерством, - подвел итог пресс-службе Российского футбольного союза наставник сборной России U-17 Леонид Аблизин. Фото – официальный сайт РФС Константин Родионов Обзор матча Россия – Исландия. РФС-ТВ. < Предыдущая Следующая >