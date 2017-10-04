Юношеская сборная России по футболу (игроки 2000 года рождения) начала учебно-тренировочный сбор в Италии.

Учебно-тренировочный сбор в Италии сборная России U-18 начала 3-го октября и продлится он до 9-го числа. В рамках сбора наша команда сыграет товарищеский поединок со сверстниками из Италии. - В ходе первого для нашего тренерского штаба сбора и турнира в Испании ребята поняли, что мы хотим от них на футбольном поле. В Италии планируем продолжить знакомство ребят с нашими требованиями. Рассчитываем, что ребята будут дополнять друг друга, чтобы складывалась общая картина игры. В европейской квалификации нам предстоит соперничество с очень серьезными командами. Чтобы добиваться результата, нужна своя собственная идея и правильно подобранные исполнители, способные воплотить ее в жизнь. Над этим мы и будем работать в ближайшее время, хоть тренировочных дней будет не так и много. На нынешнем сборе нас ждет очень хороший спарринг с Италией, также возможно проведение еще одного контрольного матча. Определенные изменения в составе у нас есть – это нормальная жизнь для команды. У ребят сейчас переходный период, меняются турниры – кто-то играет в молодежном первенстве, кто-то – во второй лиге. Игрокам нужно доказывать свои качества каждый раз, и это непросто. Мы, в первую очередь, ориентируемся на тех футболистов, которые получают игровую практику, задействованы в матчах за свои клубы. Сейчас с нетерпением ждем встречи с ребятами. Как мне кажется, самое главное, что за непродолжительное время, которое мы провели вместе, установилось взаимное доверие между тренерским штабом и кандидатами в команду, - рассказал пресс-службе РФС старший тренер сборной России U-18 Андрей Гордеев. На итальянский УТС тренерский штаб россиян вызвал 20 футболистов. Вратари: Николай Зириков (ЦСКА Москва), Виталий Сычев («Локомотив» Москва). Защитники: Андрей Анисимов («Зенит» Санкт-Петербург), Артем Гюрджан, Дмитрий Кольтяпин (оба - «Локомотив» Москва), Леон Классен («Кельн» Германия), Павел Маслов («Тюмень»), Александр Михайлов («Чертаново» Москва), Святослав Цесь («Динамо» Москва). Полузащитники: Илья Гоманюк, Владимир Москвичев, Георгий Челидзе (все – «Динамо» Москва), Михаил Игнатов («Спартак» Москва), Владислав Карапузов («Локомотив» Москва), Кирилл Колесниченко, Данила Пруцев, Наиль Умяров (все – «Чертаново» Москва), Иван Тарасов («Зенит» Санкт-Петербург). Нападающие: Даниил Лопатин («Спартак» Москва), Дмитрий Молчанов («Чертаново» Москва). Фото – официальный сайт РФС Константин Родионов Следующая >