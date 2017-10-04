Женская молодежная сборная России по хоккею завершила трехдневный сбор в подмосковном Новогорске.

Женская «молодежка» провела краткосрочный учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к «Турниру трех наций», который пройдет 5-го – 7-го октября в Германии. Помимо хозяек немецких хоккеисток и команды России, в турнире примет участие сборная Швейцарии. - Сбор был недолгим, в основном отработали на нём тактические моменты и игру в неравных составах. В этот раз мы вызывали конкретно четыре звена - они были понятны еще до начала сбора - запасных не было. Мы тренерским штабом внимательно просмотрели игры ЖХЛ и молодежной женской лиги и определили эти четыре пятерки. Есть клубные связки: стараемся использовать девчонок в тех же сочетаниях, в которых они играют у себя. По составу могу сказать, что он еще не полностью оптимальный, несколько игроков не приехали по уважительным причинам. Они обязательно получат вызов на следующий сбор и возможность проявить себя, - рассказал пресс-службе ФХР наставник женской «молодежки» Евгений Бобарико. В подмосковном УТС принимали участие 25 хоккеисток. Вратари: Диана Фархутдинова («СКИФ»), Анна Алпатова, Милена Третяк (обе – «Торнадо»). Защитники: Алина Орлова («Арктик-университет»), Елена Проворова, Анастасия Медведева, Олеся Наместникова (все – «СКИФ»), Анна Савонина («Кристалл»), Анастасия Головкина («Атлант»), Ирина Цацына («Динамо», Санкт-Петербург), Елена Федорова («Агидель», Уфа). Нападающие: Оксана Братищева, Кристи Шашкина, Илона Маркова, Ильмира Таипова, Полина Лучникова (все – «СКИФ»), Елена Мезенцева («Бирюса»), Мария Александрова, Мария Лобурь, Дарья Белоглазова, Елизавета Шкалева (все – «Торнадо»), Вита Понятовская (ХШ им. Макарова, Челябинск), Анастасия Якубива (СКСО, Екатеринбург), Алена Зубкова, Полина Мордасова (обе – «Агидель»). Фото – официальный сайт ФХР Константин Родионов Следующая >