|Женская «молодежка» провела трехдневный сбор
|Спорт
|04.10.2017 05:02
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- Сбор был недолгим, в основном отработали на нём тактические моменты и игру в неравных составах. В этот раз мы вызывали конкретно четыре звена - они были понятны еще до начала сбора - запасных не было. Мы тренерским штабом внимательно просмотрели игры ЖХЛ и молодежной женской лиги и определили эти четыре пятерки. Есть клубные связки: стараемся использовать девчонок в тех же сочетаниях, в которых они играют у себя. По составу могу сказать, что он еще не полностью оптимальный, несколько игроков не приехали по уважительным причинам. Они обязательно получат вызов на следующий сбор и возможность проявить себя, - рассказал пресс-службе ФХР наставник женской «молодежки» Евгений Бобарико.
В подмосковном УТС принимали участие 25 хоккеисток.
Вратари: Диана Фархутдинова («СКИФ»), Анна Алпатова, Милена Третяк (обе – «Торнадо»).
Защитники: Алина Орлова («Арктик-университет»), Елена Проворова, Анастасия Медведева, Олеся Наместникова (все – «СКИФ»), Анна Савонина («Кристалл»), Анастасия Головкина («Атлант»), Ирина Цацына («Динамо», Санкт-Петербург), Елена Федорова («Агидель», Уфа).
Нападающие: Оксана Братищева, Кристи Шашкина, Илона Маркова, Ильмира Таипова, Полина Лучникова (все – «СКИФ»), Елена Мезенцева («Бирюса»), Мария Александрова, Мария Лобурь, Дарья Белоглазова, Елизавета Шкалева (все – «Торнадо»), Вита Понятовская (ХШ им. Макарова, Челябинск), Анастасия Якубива (СКСО, Екатеринбург), Алена Зубкова, Полина Мордасова (обе – «Агидель»).
Фото – официальный сайт ФХР
Константин Родионов
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