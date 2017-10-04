|На три мастера больше
|Спорт ВолгоградГлавные новости
|04.10.2017 23:40
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- От многочисленной армии болельщиков красно-белых мы поздравляем молодых ватерполисток и желаем им больших побед, покорения новых вершин и всяческих успехов, - говорится в официальном сообщении пресс-службы ВК «Спартак-Волгоград».
Анастасия Верхоглядова – 22 года. Выступает за «Спартак-Волгоград» с 2015 года, ранее защищала цвета нижегородского «Олимпа» (2011 – 2014). Бронзовый призер Мировой лиги (Шанхай '2017). Бронзовый призер чемпионата мира среди юниорок (Перт '2012, Волос '2015). Серебряный призер чемпионата России (2015, 2017). Бронзовый призер чемпионата России (2016).
Фото – официальный сайт ВК «Спартак-Волгоград»
Константин Родионов
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