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Спорт ВолгоградГлавные новости
04.10.2017 23:40

ватерполисткам волгоградского «Спартака» присвоено звание «Мастер спорта России»

 Трем ватерполисткам волгоградского «Спартака» присвоено звание «Мастер спорта России».


Приятная новость пришла 4-го октября из Министерства спорта Российской Федерации. Приказом №128-нг от 02.10.2017, звание «Мастер спорта России» присвоено голкиперу женской команды «Спартак-Волгоград» и национальной сборной страны Анастасии Верхоглядовой (на фото в центре). А также игрокам Алине Тучиной и Анастасии Харгиной, защищавшим цвета волгоградского клуба в течение двух последних сезонов.

- От многочисленной армии болельщиков красно-белых мы поздравляем молодых ватерполисток и желаем им больших побед, покорения новых вершин и всяческих успехов, - говорится в официальном сообщении пресс-службы ВК «Спартак-Волгоград».

Анастасия Верхоглядова – 22 года. Выступает за «Спартак-Волгоград» с 2015 года, ранее защищала цвета нижегородского «Олимпа» (2011 – 2014). Бронзовый призер Мировой лиги (Шанхай '2017). Бронзовый призер чемпионата мира среди юниорок (Перт '2012, Волос '2015). Серебряный призер чемпионата России (2015, 2017). Бронзовый призер чемпионата России (2016).

Фото – официальный сайт ВК «Спартак-Волгоград»

Константин Родионов

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