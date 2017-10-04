

Приятная новость пришла 4-го октября из Министерства спорта Российской Федерации. Приказом №128-нг от 02.10.2017, звание «Мастер спорта России» присвоено голкиперу женской команды «Спартак-Волгоград» и национальной сборной страны Анастасии Верхоглядовой (на фото в центре). А также игрокам Алине Тучиной и Анастасии Харгиной, защищавшим цвета волгоградского клуба в течение двух последних сезонов.

- От многочисленной армии болельщиков красно-белых мы поздравляем молодых ватерполисток и желаем им больших побед, покорения новых вершин и всяческих успехов, - говорится в официальном сообщении пресс-службы ВК «Спартак-Волгоград».

Анастасия Верхоглядова – 22 года. Выступает за «Спартак-Волгоград» с 2015 года, ранее защищала цвета нижегородского «Олимпа» (2011 – 2014). Бронзовый призер Мировой лиги (Шанхай '2017). Бронзовый призер чемпионата мира среди юниорок (Перт '2012, Волос '2015). Серебряный призер чемпионата России (2015, 2017). Бронзовый призер чемпионата России (2016).

Фото – официальный сайт ВК «Спартак-Волгоград»

Константин Родионов