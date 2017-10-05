|Проиграли Италии
|Спорт
|05.10.2017 00:28
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- Несмотря на счет, тренерский штаб остался больше доволен содержанием игры, чем нет. Непросто игрокам дался переход с искусственного поля на натуральное, на котором мы играли с Италией. Но ребята проявили характер по ходу матча. Мы владели преимуществом, очень хорошо прессинговали соперника, заставляли его расставаться с мячом, создали несколько хороших моментов в первом тайме, но реализовать их не удалось. Вторую половину встречу мы тоже начали достаточно агрессивно. В целом мы довольны тем, что провели этот спарринг с Италией. Игры с такими командами очень полезны для нас. В четверг нашу сборную ждет восстановительный день. Все же ребята потратили очень много сил в матче с итальянцами, - рассказал пресс-службе РФС наставник сборной России U-18 Андрей Гордеев.
8 октября россияне проведут второй спарринг – с юношами ФК «Перуджа» (Италия).
Италия – Россия - 3:1 (1:0).
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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