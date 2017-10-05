Юношеская сборная России по футболу (игроки 2000 года рождения) сыграла первый из двух запланированных товарищеских матчей в рамках учебно-тренировочного сбора.

Сборная России U-18 сыграла первый поединок в рамках итальянского сбора и потерпела поражение от сверстников «Скуадры Адзурры». Счет матча – 3:1, в пользу хозяев поля. - Несмотря на счет, тренерский штаб остался больше доволен содержанием игры, чем нет. Непросто игрокам дался переход с искусственного поля на натуральное, на котором мы играли с Италией. Но ребята проявили характер по ходу матча. Мы владели преимуществом, очень хорошо прессинговали соперника, заставляли его расставаться с мячом, создали несколько хороших моментов в первом тайме, но реализовать их не удалось. Вторую половину встречу мы тоже начали достаточно агрессивно. В целом мы довольны тем, что провели этот спарринг с Италией. Игры с такими командами очень полезны для нас. В четверг нашу сборную ждет восстановительный день. Все же ребята потратили очень много сил в матче с итальянцами, - рассказал пресс-службе РФС наставник сборной России U-18 Андрей Гордеев. 8 октября россияне проведут второй спарринг – с юношами ФК «Перуджа» (Италия). Италия – Россия - 3:1 (1:0).

Голы: Сб. Италии, 42 (1:0). Сб. Италии, 65 (2:0). Челидзе, 75 (2:1). Сб. Италии, 90 (3:1).

Россия: Зириков (Сычев, 46), Маслов, Михайлов, Гюрджан (Анисимов, 46), Классен (Цесь, 46), Умяров, Пруцев, Игнатов, Колесниченко, Карапузов (Челидзе, 46), Молчанов (Лопатин, 46). Фото – официальный сайт РФС Константин Родионов Следующая >