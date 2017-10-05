|Россиянки готовятся к отбору на ЕВРО – 2018 U-17
|Спорт
|05.10.2017 05:04
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В рамках подготовки к 1-му квалификационному этапу ЕВРО – 2018 наша команда с 6-го по 13-е октября проведет учебно-тренировочный сбор в Финляндии, где сыграет два контрольных поединка со сборной «Суоми» U-16.
- Спасибо большое финской стороне за то, что откликнулась на наше предложение о спаррингах. Мы встретимся с очень хорошим, интересным соперником, который, думаю, будем прямым отражением наших оппонентов по 1-му отборочному раунду Чемпионата Европы. Сборные Финляндии и Швеции в принципе похожи. Кроме того, финская команда – примерно того же уровня, что и сборная Хорватии, матчем с которой мы стартуем на мини-турнире. Через эти две контрольные игры с финками мы будем готовиться к первому матчу в Швеции. Нужно отметить, что на таких соревнованиях, как отборочный раунд, от стартовой встречи всегда зависит очень многое. 13 октября мы завершим сбор в Финляндии и переберемся на место проведения мини-турнира, расположенное недалеко от Гетеборга. Там мы продолжим подготовку к старту квалификации, и там к нам присоединится Татьяна Петрова, которая во время нашего сбора будет защищать честь своего клуба – подмосковной «Россиянки» - в матчах женской Лиги чемпионов УЕФА, - рассказал пресс-службе РФС наставник женской сборной России U-17 Валентин Гавва.
Для участия в финском УТС тренерский штаб сборной России U-17 вызвал 22-е футболистки, из которых 20 попадут в окончательную заявку на 1-й раунд квалификации ЕВРО – 2018.
Вратари: Арина Жукова («Звезда-2005» Пермь), Елена Становова («Кубаночка» Краснодар).
Защитники: Камилла Абашилова, Светлана Елисеева, Елизавета Еремина, Анастасия Кулакова, Анастасия Фролова (все – «Чертаново» Москва), Юлия Плешкова («Россиянка-УОР» Московская область), Анастасия Фетисова («Рязань-ВДВ» Рязань).
Полузащитники: Алсу Абдуллина, Ольга Белоусова, Татьяна Воронко, Анастасия Говор, Мария Козик, Кристина Комиссарова, Дарья Солонович, Анастасия Тренькина (все – «Чертаново» Москва), Елизавета Лазарева («Рязань-ВДВ» Рязань).
Нападающие: Анна Жигулина («Аврора» Санкт-Петербург), Жозе-Диана Памен Тчато («Легион» Москва), Варвара Рубцова, Анастасия Шалимова (обе - «Чертаново» Москва).
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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