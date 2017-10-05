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Россиянки готовятся к отбору на ЕВРО – 2018 U-17 Печать
Спорт
05.10.2017 05:04

Россиянки готовятся к отбору на ЕВРО – 2018 U-17

 В преддверии 1-го отборочного этапа Чемпионата Европы – 2018 U-17 женская юниорская сборная России по футболу проведет учебно-тренировочный сбор.


Первый отборочный раунд Чемпионата Европы – 2018 U-17 пройдет с 16-го по 22-е октября. Российские юниорки сыграют на мини-турнире в Швеции, где помимо хозяек конкуренцию им за выход в следующий раунд квалификации составят команды Хорватии и Израиля.

В рамках подготовки к 1-му квалификационному этапу ЕВРО – 2018 наша команда с 6-го по 13-е октября проведет учебно-тренировочный сбор в Финляндии, где сыграет два контрольных поединка со сборной «Суоми» U-16.

- Спасибо большое финской стороне за то, что откликнулась на наше предложение о спаррингах. Мы встретимся с очень хорошим, интересным соперником, который, думаю, будем прямым отражением наших оппонентов по 1-му отборочному раунду Чемпионата Европы. Сборные Финляндии и Швеции в принципе похожи. Кроме того, финская команда – примерно того же уровня, что и сборная Хорватии, матчем с которой мы стартуем на мини-турнире. Через эти две контрольные игры с финками мы будем готовиться к первому матчу в Швеции. Нужно отметить, что на таких соревнованиях, как отборочный раунд, от стартовой встречи всегда зависит очень многое. 13 октября мы завершим сбор в Финляндии и переберемся на место проведения мини-турнира, расположенное недалеко от Гетеборга. Там мы продолжим подготовку к старту квалификации, и там к нам присоединится Татьяна Петрова, которая во время нашего сбора будет защищать честь своего клуба – подмосковной «Россиянки» - в матчах женской Лиги чемпионов УЕФА, - рассказал пресс-службе РФС наставник женской сборной России U-17 Валентин Гавва.

Для участия в финском УТС тренерский штаб сборной России U-17 вызвал 22-е футболистки, из которых 20 попадут в окончательную заявку на 1-й раунд квалификации ЕВРО – 2018.

Вратари: Арина Жукова («Звезда-2005» Пермь), Елена Становова («Кубаночка» Краснодар).

Защитники: Камилла Абашилова, Светлана Елисеева, Елизавета Еремина, Анастасия Кулакова, Анастасия Фролова (все – «Чертаново» Москва), Юлия Плешкова («Россиянка-УОР» Московская область), Анастасия Фетисова («Рязань-ВДВ» Рязань).

Полузащитники: Алсу Абдуллина, Ольга Белоусова, Татьяна Воронко, Анастасия Говор, Мария Козик, Кристина Комиссарова, Дарья Солонович, Анастасия Тренькина (все – «Чертаново» Москва), Елизавета Лазарева («Рязань-ВДВ» Рязань).

Нападающие: Анна Жигулина («Аврора» Санкт-Петербург), Жозе-Диана Памен Тчато («Легион» Москва), Варвара Рубцова, Анастасия Шалимова (обе - «Чертаново» Москва).

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов

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