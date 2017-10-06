|Александр Зыбин вызвал на сбор 28 хоккеистов
|Спорт
|06.10.2017 00:06
|
На подмосковный УТС главный тренер сборной России U-18 Александр Зыбин вызвал 28 хоккеистов.
Вратари: Амир Мифтахов («Ак Барс», Казань), Даниил Исаев («Локомотив», Ярославль), Михаил Исаев («Лада», Тольятти).
Защитники: Данила Галенюк («Югра», Ханты-Мансийск), Антон Малышев («Локомотив», Ярославль), Никита Солопанов, Артем Комаров (оба - ЦСКА, Москва), Даниил Журавлев, Ильяс Ситдиков (оба – «Ак Барс», Казань), Даниил Валитов («Авто», Екатеринбург), Аяз Габдрахманов («Лада», Тольятти), Дмитрий Семыкин («Капитан», Ступино), Родион Порошин («Крылья Советов», Москва).
Нападающие: Руслан Исхаков, Никита Ртищев, Сергей Александров, Максим Соркин (все - ЦСКА, Москва), Григорий Денисенко, Данила Дяденькин («Локомотив», Ярославль), Илья Баданин, Роман Баданин, Владислав Михайлов (все – «Динамо», Москва), Семен Асташевский («Авангард», Омск), Амир Гараев («Капитан», Ступино), Семен Кизимов («Лада», Тольятти), Кирилл Марченко («Югра», Ханты-Мансийск), Алексей Пустозеров («Салават Юлаев», Уфа), Никита Рожков («Металлург», Магнитогорск).
Фото – официальный сайт ФХР
Константин Родионов
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние новости
-
01:21
Два матча – два поражения
-
00:06
Александр Зыбин вызвал на сбор 28 хоккеистов
-
05.10.2017 17:40
Волгоградские дворы станут долгостроями?
-
05.10.2017 15:52
В Волжский со всей страны съедутся клубы военно-исторической реконструкции
-
05.10.2017 15:18
В Волгограде состоится шашлычный батл
-
05.10.2017 14:45
Задержан виновник смертельного ДТП с КАМАЗом и Тойота Лэнд Крузер
-
05.10.2017 14:17
В Волгограде молодая женщина похитила чужую коляску для своего ребенка
-
05.10.2017 14:14
В Советском районе Волгограда объявили карантин по бешенству
-
05.10.2017 13:34
МЧС предупреждает волгоградцев об усилении ветра
-
05.10.2017 13:27
Подозреваемого в хищении металла на «Волгограднефтемаше» взяли под стражу
-
05.10.2017 13:13
За минувшие сутки мошенники обманули 16 жителей региона на 700 тысяч рублей
-
05.10.2017 12:12
Король Саудовской Аравии добрался до Москвы
-
05.10.2017 12:06
Наглый волжанин хотел обмануть пристава справкой с несуществующей работы
-
05.10.2017 11:52
В доме жителя Светлоярского района служебно-розыскная собака нашла наркотики