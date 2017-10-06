Стартовал учебно-тренировочный сбор сборной России U-18 по хоккею.

В подмосковном Новогорске стартовал учебно-тренировочный сбор юниорской сборной России (игроки до 18 лет). Сбор продлится до 11-го октября. Помимо тренировок на льду и в тренажерном зале молодые россияне сыграют одну выставочную игру против ХК «Атланты». 12-го октября наша команда вылетит в Чехию, где сыграет три контрольных поединка. На подмосковный УТС главный тренер сборной России U-18 Александр Зыбин вызвал 28 хоккеистов. Вратари: Амир Мифтахов («Ак Барс», Казань), Даниил Исаев («Локомотив», Ярославль), Михаил Исаев («Лада», Тольятти). Защитники: Данила Галенюк («Югра», Ханты-Мансийск), Антон Малышев («Локомотив», Ярославль), Никита Солопанов, Артем Комаров (оба - ЦСКА, Москва), Даниил Журавлев, Ильяс Ситдиков (оба – «Ак Барс», Казань), Даниил Валитов («Авто», Екатеринбург), Аяз Габдрахманов («Лада», Тольятти), Дмитрий Семыкин («Капитан», Ступино), Родион Порошин («Крылья Советов», Москва). Нападающие: Руслан Исхаков, Никита Ртищев, Сергей Александров, Максим Соркин (все - ЦСКА, Москва), Григорий Денисенко, Данила Дяденькин («Локомотив», Ярославль), Илья Баданин, Роман Баданин, Владислав Михайлов (все – «Динамо», Москва), Семен Асташевский («Авангард», Омск), Амир Гараев («Капитан», Ступино), Семен Кизимов («Лада», Тольятти), Кирилл Марченко («Югра», Ханты-Мансийск), Алексей Пустозеров («Салават Юлаев», Уфа), Никита Рожков («Металлург», Магнитогорск). Фото – официальный сайт ФХР Константин Родионов < Предыдущая Следующая >