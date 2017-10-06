Женская юниорская сборная России по мини-футболу сыграла два товарищеских поединка в Испании.

Женская сборная России по мини-футболу сыграла два товарищеских поединка в Испании против сверстниц из этой страны, и в обоих матчах потерпела поражение со счетом – 1:4 и 1:5 соответственно. - Испания оказалась очень серьёзным соперником, до этого мы не играли с такой командой. Пока что, получается, что испанки нас на голову сильнее. Но хочется верить, что только пока и через месяц мы сумеем вернуть своё. Здесь мы получили много информации, наши тренеры наверняка смогут правильно нам всё объяснить. Как мне кажется, волнение остаётся всегда, другое дело, что его нужно уметь держать под контролем. Многие девочки вообще первый раз в сборной, а тут сразу такой соперник. Что-то не получилось, не прошло, и уверенность пропадает на глазах. Вообще мы все ещё учимся, с опытом и возрастом это исчезнет. Мы получили ценный урок, и будем стараться впредь действовать более уверенно и твёрдо. Думаю, у нас получится, - рассказала пресс-службе РФС капитан сборной России Валерия Хлебосолова. Испания – Россия - 4:1 (2:0).

Голы: Е. Самойлова, 7 - автогол (1:0). Гонсалес-Тахеро, 13 (2:0). Зимирова, 25 (2:1). Илюндан, 36 (3:1). Гарсия, 38 (4:1). Испания – Россия - 5:1 (2:1).

Голы: Ролдан, 5 (1:0). Зимирова, 5 (1:1). Мартинес, 9 (2:1). Фернандес, 23 (3:1). Гарсия, 28 (4:1). Герреро, 40 (5:1). Фото – официальный сайт РФС Константин Родионов Следующая >