|Два матча – два поражения
|Спорт
|06.10.2017 01:21
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- Испания оказалась очень серьёзным соперником, до этого мы не играли с такой командой. Пока что, получается, что испанки нас на голову сильнее. Но хочется верить, что только пока и через месяц мы сумеем вернуть своё. Здесь мы получили много информации, наши тренеры наверняка смогут правильно нам всё объяснить. Как мне кажется, волнение остаётся всегда, другое дело, что его нужно уметь держать под контролем. Многие девочки вообще первый раз в сборной, а тут сразу такой соперник. Что-то не получилось, не прошло, и уверенность пропадает на глазах. Вообще мы все ещё учимся, с опытом и возрастом это исчезнет. Мы получили ценный урок, и будем стараться впредь действовать более уверенно и твёрдо. Думаю, у нас получится, - рассказала пресс-службе РФС капитан сборной России Валерия Хлебосолова.
Испания – Россия - 4:1 (2:0).
Испания – Россия - 5:1 (2:1).
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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