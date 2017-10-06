

18-летний российский нападающий Алексей Липанов подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ со ссылкой на вице-президента и генерального менеджера «Тампы» Стива Айзермана.

Алексей Липанов был выбран на драфте – 2017 под общим 76-м номером. В тренировочном лагере на предсезонных сборах сыграл за «Тампу-Бэй» один мат против клуба «Каролина Харрикейнз», в котором нанес два броска по воротам соперника. Также форвард сыграл три поединка в составе «Молний» на турнире новичков в Нэшвилле.

Сезон – 2017/18 Липанов проведет в клубе Хоккейной лиги Онтарио «Бэрри Кольтс», за который уже сыграл два матча, записав себе в актив одну результативную передачу.

В прошлом сезоне воспитанник хоккейной школы московского «Спартака» выступал за «Динамо» (Балашиха) в Высшей хоккейной лиге и ХК МВД в Молодежной хоккейной лиге. Также в прошлом сезоне он был капитаном юниорской сборной России (до 18 лет) на Чемпионате мира, где сыграл семь матчей и сделал три передачи.

Фото – официальный сайт НХЛ

Константин Родионов