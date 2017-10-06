|Алексей Липанов подписал контракт с клубом НХЛ
|Спорт
|06.10.2017 06:32
|
Алексей Липанов был выбран на драфте – 2017 под общим 76-м номером. В тренировочном лагере на предсезонных сборах сыграл за «Тампу-Бэй» один мат против клуба «Каролина Харрикейнз», в котором нанес два броска по воротам соперника. Также форвард сыграл три поединка в составе «Молний» на турнире новичков в Нэшвилле.
Сезон – 2017/18 Липанов проведет в клубе Хоккейной лиги Онтарио «Бэрри Кольтс», за который уже сыграл два матча, записав себе в актив одну результативную передачу.
В прошлом сезоне воспитанник хоккейной школы московского «Спартака» выступал за «Динамо» (Балашиха) в Высшей хоккейной лиге и ХК МВД в Молодежной хоккейной лиге. Также в прошлом сезоне он был капитаном юниорской сборной России (до 18 лет) на Чемпионате мира, где сыграл семь матчей и сделал три передачи.
Фото – официальный сайт НХЛ
Константин Родионов
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние новости
-
06:32
Алексей Липанов подписал контракт с клубом НХЛ
-
04:14
29 килограммов гашиша. Видео
-
01:21
Два матча – два поражения
-
00:06
Александр Зыбин вызвал на сбор 28 хоккеистов
-
05.10.2017 17:40
Волгоградские дворы станут долгостроями?
-
05.10.2017 15:52
В Волжский со всей страны съедутся клубы военно-исторической реконструкции
-
05.10.2017 15:18
В Волгограде состоится шашлычный батл
-
05.10.2017 14:45
Задержан виновник смертельного ДТП с КАМАЗом и Тойота Лэнд Крузер
-
05.10.2017 14:17
В Волгограде молодая женщина похитила чужую коляску для своего ребенка
-
05.10.2017 14:14
В Советском районе Волгограда объявили карантин по бешенству
-
05.10.2017 13:34
МЧС предупреждает волгоградцев об усилении ветра
-
05.10.2017 13:27
Подозреваемого в хищении металла на «Волгограднефтемаше» взяли под стражу
-
05.10.2017 13:13
За минувшие сутки мошенники обманули 16 жителей региона на 700 тысяч рублей
-
05.10.2017 12:12
Король Саудовской Аравии добрался до Москвы