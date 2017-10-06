|«Молодежка» обыграла Австрию
|Спорт Главные новости
|06.10.2017 23:45
|
Следующий отборочный матч ЕВРО – 2019 U-21 молодежная сборная России сыграет 10-го октября на выезде против Сербии.
- Это был тяжелый матч, наши ребята – молодцы. Мы выиграли, набрали важные очки. Все футболисты выполняли свои функции, никто не выпадал из игры, поэтому ограничился всего одной заменой. Помимо этого, в такую игру сложно выходить со скамейки запасных – скользкое поле плюс соперник подавливал после перерыва. У Австрии хорошая команда, ничего неожиданного в этом нет. При этом считаю, что мы провели хороший матч, особенно нам удался первый тайм, который мы могли закончить и с более крупным счетом. В реализации голевых моментов нужно прибавлять, но важно, что мы их создаем, они у нас всегда есть, и это хорошо. Сейчас наша главная задача – восстановиться, уже через три дня – игра с Сербией, которая также обещает быть сложной. Будем готовиться к ней, - подвел итог пресс-службе РФС наставник нашей команды Евгений Бушманов.
- Прежде всего, поздравляю молодежную сборную России с победой. В первой половине встречи россияне активно играли в нападении. В свою очередь, у нас тоже были голевые шансы, но мы их не реализовали. На мой взгляд, пенальти в наши ворота был назначен несправедливо. Мне кажется, наш игрок сыграл в мяч. Во втором тайме наша команда пошла на штурм ворот россиян, но, к сожалению, так и не сумели поразить цель, - отметил главный тренер молодежной сборной Австрии Вернер Грегорич.
Россия – Австрия - 1:0 (1:0).
Турнирное положение. Отборочный турнир ЧЕ-2019 U-21. Группа 7.
1. РОССИЯ – 3 игры, 7 очков, разница мячей 4-0.
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
06.10.2017 23:45
«Молодежка» обыграла Австрию
-
06.10.2017 13:24
На российско-казахстанской границе задержали подозреваемого в убийстве
-
06.10.2017 13:20
Волгоградская прокуратура признала законной вырубку «Парка вдов»
-
06.10.2017 13:03
Волгоград признан городом-миллиоником с самыми дешевыми офисами
-
06.10.2017 13:02
Власти Волгограда озвучили сроки подачи тепла
-
06.10.2017 12:44
Под Волгоградом друг вонзил нож в спину друга
-
06.10.2017 12:16
В Волгоградской области выросли доходы от железной дороги
-
06.10.2017 12:07
Задержанный за ограбление под Волгоградом уличен в восьми нападениях в Ростовской области. ВИДЕО
-
06.10.2017 11:59
Расписание электрички Волгоград-Качалино-Петров Вал изменится с 9 октября
-
06.10.2017 11:36
В Камышинском районе обнаружили очаг распространения бешенства
-
06.10.2017 11:25
На участие в благотворительном красочном забеге подано более 400 заявок
-
06.10.2017 11:18
Движение на улице Новороссийской ограничат до 10 октября
-
06.10.2017 10:59
В Волгограде застройщику продлили разрешение на строительство дома
-
06.10.2017 10:43
В Дзержинском районе ночью на "зебре" сбили 19-летнего пешехода