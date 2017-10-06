Молодежная сборная России по футболу одержала победу в третьем матче отборочного цикла Чемпионата Европы – 2019 U-21.

Российская «молодежка» в третьем отборочном поединке Чемпионата Европы – 2019 U-21 обыграла сверстников из сборной Австрии. Австрийцы соперник более чем серьезный, поэтому и исход матча решил единственный мяч, который с пенальти забил форвард московского ЦСКА Тимур Жемалетдинов. Следующий отборочный матч ЕВРО – 2019 U-21 молодежная сборная России сыграет 10-го октября на выезде против Сербии. - Это был тяжелый матч, наши ребята – молодцы. Мы выиграли, набрали важные очки. Все футболисты выполняли свои функции, никто не выпадал из игры, поэтому ограничился всего одной заменой. Помимо этого, в такую игру сложно выходить со скамейки запасных – скользкое поле плюс соперник подавливал после перерыва. У Австрии хорошая команда, ничего неожиданного в этом нет. При этом считаю, что мы провели хороший матч, особенно нам удался первый тайм, который мы могли закончить и с более крупным счетом. В реализации голевых моментов нужно прибавлять, но важно, что мы их создаем, они у нас всегда есть, и это хорошо. Сейчас наша главная задача – восстановиться, уже через три дня – игра с Сербией, которая также обещает быть сложной. Будем готовиться к ней, - подвел итог пресс-службе РФС наставник нашей команды Евгений Бушманов. - Прежде всего, поздравляю молодежную сборную России с победой. В первой половине встречи россияне активно играли в нападении. В свою очередь, у нас тоже были голевые шансы, но мы их не реализовали. На мой взгляд, пенальти в наши ворота был назначен несправедливо. Мне кажется, наш игрок сыграл в мяч. Во втором тайме наша команда пошла на штурм ворот россиян, но, к сожалению, так и не сумели поразить цель, - отметил главный тренер молодежной сборной Австрии Вернер Грегорич. Россия – Австрия - 1:0 (1:0).

Голы: Жемалетдинов, 27 – с пенальти.

Россия: Митрюшкин, Довбня, Чернов, Рассказов, Шакуро, Ланин, Гулиев, Жигулев (к), Зуев (Бакаев, 63), Жемалетдинов, Мелкадзе.

Австрия: А. Шлагер, Маресич, Лаймер (к) (Квашина, 46), Х. Шлагер, Ловрич (Прокоп, 57), Якупович (Фридль, 71), Ульманн, Баумгартнер, Глухакович, Хорват, Хонсак.

Предупреждения: Х. Шлагер, 8. Чернов, 24. Ловрич, 51. Бакаев, 82.

Судьи: М. Аль-Хаким, Д. Густафссон, П. Магнуссон (все - Швеция).

Москва. Стадион «Октябрь». 7 градусов. Турнирное положение. Отборочный турнир ЧЕ-2019 U-21. Группа 7. 1. РОССИЯ – 3 игры, 7 очков, разница мячей 4-0.

2. Армения – 4 игры, 7 очков, 4-3.

3. Сербия – 2 игры, 6 очков, 6-0.

4. Австрия – 2 игры, 3 очка, 3-1.

5. Македония – 2 игры, 3 очка, 3-2.

6. Гибралтар – 5 игр, 0 очков, 0-14. Фото – официальный сайт РФС Константин Родионов Следующая >