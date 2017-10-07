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Состав «Молний» пополнил молодой россиянин Печать
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07.10.2017 05:01

Михаил Сергачев

 19-летний защитник Михаил Сергачев заявлен за клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг».


19-летний воспитанник нижнекамского «Нефтехимика» защитник Михаил Сергачев (на фото справа), вошел в сезонную заявку клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». Сможет ли молодой россиянин закрепиться в составе «Молний» пока под вопросом, но сам хоккеист естественно полон желания остаться в клубе.

- Я хочу попасть в команду, и мои партнеры всячески мне помогают. Я сделаю все, чтобы достичь цели, - сказал Сергачев.

В распоряжении «Молний» есть девять матчей для проверки русского защитника. Если он сыграет десять игр в регулярном чемпионате, то по правилам НХЛ текущий сезон ему зачтется как первый по трехлетнему контракту новичка. В случае, если россиянин сыграет сорок матчей, то «Тампа» не получит от клуба «Монреаль Канадиенс» право выбора во втором раунде драфта. Таковы условия между клубами.

«Монреаль» выбрал Сергачева на драфте – 2016 под общим девятым номером. Осенью прошлого года защитник сыграл три матча в составе «Канадиенс» и, не набрав в них не одного очка, был отправлен в клуб «Виндзор Спитфайерз», который играет в Хоккейной лиге Онтарио.

В 50-и матчах за «Виндзор» Сергачев набрал 43 очка (10 голов + 33 передачи), и помог команде завоевать «Мемориальный кубок». В четырех финальных матчах россиянин записал на свой счет четыре (1+3) очка.

- В этом году я поставил перед собой задачу попасть в НХЛ. Неважно с «Монреалем» или «Тампой». Я понимаю, что добился определенного успеха в лиге Онтарио. Наша команда завоевала «Мемориальный кубок». Я считаю, что играл на хорошем уровне, и мне уже нечего там делать, нечего доказывать, - цитирует Михаила Сергачева официальный сайт НХЛ.

Отметим громкий обмен полгода назад Сергачева из «Монреаля» в «Тампу» на 22-летнего Джонатана Друэна, с которым в свое время связывали будущее «Тампы». 15 июня 2017 года Друэн подписал шестилетний контракт с «Монреалем» на сумму 33 миллиона долларов и текущий сезон начинает в качестве центрфорварда первого звена «Канадиенс».

Сергачев не обращает на это особого внимания, хотя понимает, что его обязательно будут сравнивать с Друэном, чтобы понять, какая команда больше выиграла от этой сделки.

- Я не зацикливаюсь на обмене или на том, что должен доказать всем, что я не хуже Друэна. Я хочу играть в хоккей, хочу попасть в команду и помочь ей. Такова моя задача. Я здесь не для того, чтобы сравнивать себя с Друэном, - отметил Михаил Сергачев.

Главный тренер «Молний» Джон Купер в своем интервью пресс-службе НХЛ четко дал понять, что рассчитывает на русского защитника, но будет предельно строг с ним.

- Он не боится держать шайбу. Порой это приводит к неприятностям. В НХЛ скорости выше по сравнению с молодежным хоккеем, но ему хватает уверенности в себе, чтобы пойти на риск. Это хорошее качество. Молодежь должна верить в себя. Конечно, несколько раз соперник его накажет. Но если он продолжит так играть, не сделает выводов, тогда его можно будет посадить на лавку. Однако я не хочу лишать его шанса. Я хочу, чтобы он рос. Но он должен соответствовать нашим стандартам и требованиям. Он работает над этим, и мне это нравится. У него определенно есть талант, - отметил Джон Купер.

Фото – официальный сайт НХЛ

Константин Родионов

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