|«Ротор-Волгоград» снова на «дне». Видео
|Спорт ВолгоградГлавные новости
|08.10.2017 00:57
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Одержав победу «Олимпиец» взлетел с последнего сразу на 15-е место (16 очков), а «Ротор» снова занял, уже начинающую становиться привычной, последнюю строчку (14 очков).
В следующем 18-ом туре команде Валерия Есипова предстоит совершить вояж в Самару. 14-го октября «Ротор-Волгоград» сыграет против, занимающих второе место в таблице «Крыльев Советов».
«Ротор-Волгоград» – «Олимпиец» (Нижний Новгород) - 1:2 (0:1).
Другие результаты 17 тура.
«Сибирь» (Новосибирск) – «Авангард» (Курск) - 0:2 (0:2).
Константин Родионов,
Обзор матча «Ротор» - «Олимпиец».
Послематчевая пресс-конференция Валерия Есипова.
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