

Поединок против прямого конкурента за место «под солнцем» нижегородского «Олимпийца» волгоградский «Ротор», к большому сожалению, проиграл. Поражение обидно еще и тем, что наша команда ни в чем не уступала сопернику, но в очередной раз подвела реализация голевых моментов. Хотя если откровенно, ты было их не так уж и много, но, тем не менее, моменты были. И в который раз сработало футбольное правило «не забиваешь ты, забьют тебе». При счете – 0:1, наша команда получила право на пенальти, однако Роман Концедалов, на ком к слову и был фол, пробил в перекладину. А затем воодушевленные нижегородцы забили второй гол. К чести «сине-голубых» они не опустили руки, и практически всей командой пошли вперед. Один гол отыграли (на фото), но на этом все и закончилось.

Одержав победу «Олимпиец» взлетел с последнего сразу на 15-е место (16 очков), а «Ротор» снова занял, уже начинающую становиться привычной, последнюю строчку (14 очков).

В следующем 18-ом туре команде Валерия Есипова предстоит совершить вояж в Самару. 14-го октября «Ротор-Волгоград» сыграет против, занимающих второе место в таблице «Крыльев Советов».

«Ротор-Волгоград» – «Олимпиец» (Нижний Новгород) - 1:2 (0:1).

Голы: Морозов, 26 (0:1); Нежелев, 64 (0:2); Бирюков, 76 (1:2).

Нереализованный пенальти: Концедалов, 50 (перекладина).

«Ротор-Волгоград»: Кобзев, Пискунов, Ионов, Колычев (Дранников,85), Киреев, Концедалов, Борзых (Крутов, 53), Султонов (Николаев,72), Замалиев, Вотинов (Бирюков, 63) Романенко.

«Олимпиец»: Анисимов, Хрипков, Ганиев, Маляров, Морозов, Нежелев (Абрамов, 79), Ламбарский (Карпухин, 81), Щербак (Ладо, 46), Горбунов, Аюпов, Сорочкин (Беляков, 46).

Предупреждения: Сорочкин, 12; Замалиев, 21; Хрипков, 57; Аюпов, 90+.

Судья: Игорь Панин (Дмитров).

Волгоград, стадион «Зенит», 1800 зрителей.

Другие результаты 17 тура.

«Сибирь» (Новосибирск) – «Авангард» (Курск) - 0:2 (0:2).

«Енисей» (Красноярск) – ФК «Химки» - 4:1 (1:1).

ФК «Тамбов» – «Динамо» (Санкт-Петербург) - 1:1 (1:1).

ФК «Оренбург» – ФК «Тюмень» - 3:0 (3:0).

«Спартак-2» (Москва) – ФК «Шинник» (Ярославль) - 1:2 (1:1).

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) – ФК «Томь» (Томск) - 2:0 (0:0).

«Кубань» (Краснодар) – «Луч-Энергия» (Владивосток) - 0:0.

«Балтика» (Калининград) – «Волгарь» (Астрахань) - 2:1 (1:0).

«Факел» (Воронеж) – «Крылья Советов» (Самара) - 1:0 (1:0).

Константин Родионов,

фото автора.

Обзор матча «Ротор» - «Олимпиец».

Послематчевая пресс-конференция Валерия Есипова.