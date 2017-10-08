|«Ротор-Волгоград-2» уступил ФК «Строгино». Видео
|Спорт ВолгоградГлавные новости
|08.10.2017 14:36
|
Следующий матч «Ротор-Волгоград-2» сыграет также на выезде. 14-го октября в рамках 13-го тура первенства ПФЛ зоны «Центр» наша команда постарается дать бой лидеру турнира коллективу «Арарат».
«Строгино» (Москва) - «Ротор-Волгоград-2» - 1:0 (1:0).
Другие результаты 12-го тура:
«Зоркий» (Красногорск) – «Торпедо» (Москва) - 2:1;
Положение команд: 1. «Арарат» - 32 очка; 2. «Рязань» - 22; 3. «Торпедо» - 21; 4. «Зоркий» - 21; 5. «Металлург» - 21; 6. «Энергомаш» - 20; 7. «Динамо» - 19; 8. «Сатурн» - 19; 9. «Сокол» - 18; 10. «Строгино» - 15; 11. «Калуга» - 11; 12. «Зенит» - 6; 13. «Ротор-Волгоград-2» - 4; 14. «Химик» - 11.
Бомбардиры:
1. Иван Сергеев («Строгино»), Роман Павлюченко («Арарат») – по 9;
Фото – официальный сайт ФК «Строгино»
Константин Родионов
Обзор матча «Строгино» - «Ротор-2».
Послематчевая пресс-конференция Эвальда Фролова.
Послематчевая пресс-конференция Сергея Загидуллина.
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
15:23
В регионе сгорела дача вместе с хозяином
-
14:40
Под Волгоградом задержали браконьеров с электроудочками
-
14:36
«Ротор-Волгоград-2» уступил ФК «Строгино». Видео
-
13:32
Ночью в центре Волгограда случилось тройное ДТП
-
13:04
Елена Слесаренко покинет кресло председателя комитета по молодежной политике
-
00:57
«Ротор-Волгоград» снова на «дне». Видео
-
07.10.2017 17:03
В Волгограде уменьшат рекламные размеры бургеров из Макдональдса
-
07.10.2017 16:29
Волгоградская академия МВД отметила 50 лет
-
07.10.2017 15:52
Волгоградцы самостоятельно проверят качество воды
-
07.10.2017 15:12
Молодой волгоградец получил удар ножом при попытке ограбления
-
07.10.2017 14:08
Очередного застройщика подозревают в злоупотреблении деньгами дольщиков
-
07.10.2017 05:01
Состав «Молний» пополнил молодой россиянин
-
07.10.2017 03:59
Волгоградец попался с «солью»
-
06.10.2017 23:45
«Молодежка» обыграла Австрию. Видео