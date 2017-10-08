Дублеры флагмана футбола Волгоградской области сыграли поединок 12-го тура первенства ПФЛ зоны «Центр».

Опять «непруха»! Именно так можно охарактеризовать матч 12-го первенства Профессиональной футбольной лиги зоны «Центр» в Москве. Футболисты «Строгино» в двух последних турах разгромили брянское «Динамо» (6:2), и в равной борьбе уступили землякам из «Арарата» с минимальным счетом (1:2). Обыграть «Ротор-2» оказалось не так просто, и хозяевам поля откровенно повезло. Единственный гол они забили в первом тайме, выжав максимум из полумомента – заработали пенальти, который реализовал Иван Сергеев. Вторая половина игры, без лишней скромности, пошла с преимуществом нашей команды. Реальные шансы забить имели Никита Акимов и Никита Зотьев, а также ряд других игроков нашей команды, но в очередной раз подвела реализация, либо четко действовал голкипер «Строгино» Николай Скопцов. Но, как известно, победы, а с ними и заработанные очки приносят голы, а если их нет, то заветных баллов в графе «очки» тоже нет. Следующий матч «Ротор-Волгоград-2» сыграет также на выезде. 14-го октября в рамках 13-го тура первенства ПФЛ зоны «Центр» наша команда постарается дать бой лидеру турнира коллективу «Арарат». «Строгино» (Москва) - «Ротор-Волгоград-2» - 1:0 (1:0).

Гол: Сергеев, 27, с пенальти.

«Строгино»: Скопцов, Руденко, Куфтин, Котов, Гапонов, Лелюхин (Турсунов, 73), Устинов (Рыжов, 62), Борсук, Небиеридзе (Поликарпов, 59), Ардзинба (Мишаткин, 57), Сергеев.

«Ротор-Волгоград-2»: Фролов, Олеников, Соколов, Бесланеев, Никуличев (Наумов, 46), Климов (Ещенко, 86), Кузнецов, Тазетдинов, Зотьев, Губочкин, Акимов (Даурский, 66).

Предупреждения: Устинов, 18; Никуличев, 43; Олеников, 8; Гапонов, 90+.

Судьи: Ранэль Зияков (Набережные Челны), Георгий Ульянов (Санкт-Петербург), Антон Качанов (Орел).

Москва. Стадион «Янтарь». 100 зрителей. Другие результаты 12-го тура: «Зоркий» (Красногорск) – «Торпедо» (Москва) - 2:1;

«Сатурн» (Раменское) – ФК «Рязань» - 1:3;

«Энергомаш» (Белгород) – «Зенит» (Пенза) - 3:2;

«Сокол» (Саратов) – ФК «Калуга» - 2:1;

«Арарат» (Москва) – «Динамо» (Брянск) – 1:0;

«Металлург» (Липецк) – «Химик» (Новомосковск) – 08.10.2017. Положение команд: 1. «Арарат» - 32 очка; 2. «Рязань» - 22; 3. «Торпедо» - 21; 4. «Зоркий» - 21; 5. «Металлург» - 21; 6. «Энергомаш» - 20; 7. «Динамо» - 19; 8. «Сатурн» - 19; 9. «Сокол» - 18; 10. «Строгино» - 15; 11. «Калуга» - 11; 12. «Зенит» - 6; 13. «Ротор-Волгоград-2» - 4; 14. «Химик» - 11. Бомбардиры: 1. Иван Сергеев («Строгино»), Роман Павлюченко («Арарат») – по 9;

2. Виктор Сергеев («Энергомаш»), Рагим Садыхов («Торпедо»), Никита Дубчак («Зоркий») – по 6.

3. Игорь Лебеденко («Арарат»), Ян Шанин («Сатурн»), Игорь Бугаенко («Сокол»), Юрий Дубровин («Калуга») – по 5. Фото – официальный сайт ФК «Строгино» Константин Родионов Обзор матча «Строгино» - «Ротор-2». Послематчевая пресс-конференция Эвальда Фролова. Послематчевая пресс-конференция Сергея Загидуллина. Следующая >