Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) сыграла второй матч на учебно-тренировочном сборе в Италии.

Сборная России U-18 сыграла второй поединок на учебно-тренировочном сборе в Италии. В первой встрече россияне уступили сверстникам из сборной Италии (1:3), но во втором поединке против «Перуджи», наша команда отыгралась сполна. Счет матча говорит сам за себя – 3:0. - Мы провели второй товарищеский матч на сборе в Италии – с молодежным составом ФК «Перуджа». Понятно, что наш первый соперник – итальянская сборная – была быстрее первого, более организованнее. Но «Перуджа» - очень неуступчивая команда. В ее составе выступают ребята, которые старше наших игроков. Они играли порой достаточно грубо, жестко, но мы справились с этим. Отрадно отметить, что у нашей команды появляется свой подчерк. За счет понимания игры ребята приходят к результату. Это очень важно. Они – молодцы. В целом оба матча получились очень полезными для нас. У тренерского штаба остались очень хорошие впечатления от прошедшего сбора в Италии, от проделанной нашими футболистами работы, - подвел итог пресс-службе РФС старший тренер сборной России U-18 Андрей Гордеев. «Перуджа-мол.» (Италия) – Россия - 0:3 (0:2).

Голы: Колесниченко, 7 (0:1). Игнатов, 21 (0:2). Молчанов, 73 (0:3).

Нереализованный пенальти: «Перуджа», 87.

Россия: Зириков (Сычев, 75), Маслов (Цесь, 46), Гюрджан, Михайлов (Кольтяпин, 46), Классен, Москвичев, Умяров (Челидзе, 46), Игнатов (Пруцев, 46), Карапузов (Анисимов, 60), Колесниченко (Тарасов, 46), Лопатин (Молчанов, 46). Фото – официальный сайт РФС Константин Родионов Обзор матча «Перуджа» - Россия. Видео – РФС-ТВ. Следующая >