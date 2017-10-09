|Крупная победа над «Перуджей». Видео
|Спорт
|09.10.2017 17:56
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- Мы провели второй товарищеский матч на сборе в Италии – с молодежным составом ФК «Перуджа». Понятно, что наш первый соперник – итальянская сборная – была быстрее первого, более организованнее. Но «Перуджа» - очень неуступчивая команда. В ее составе выступают ребята, которые старше наших игроков. Они играли порой достаточно грубо, жестко, но мы справились с этим. Отрадно отметить, что у нашей команды появляется свой подчерк. За счет понимания игры ребята приходят к результату. Это очень важно. Они – молодцы. В целом оба матча получились очень полезными для нас. У тренерского штаба остались очень хорошие впечатления от прошедшего сбора в Италии, от проделанной нашими футболистами работы, - подвел итог пресс-службе РФС старший тренер сборной России U-18 Андрей Гордеев.
«Перуджа-мол.» (Италия) – Россия - 0:3 (0:2).
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
Обзор матча «Перуджа» - Россия. Видео – РФС-ТВ.
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