|Россия U18 – ХК «Атланты» - 5:3. Видео
|Спорт
|09.10.2017 21:06
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- «Атланты» – хорошая команда, в ней играют ребята чуть постарше, а это как раз то, что нам было нужно, хотелось посмотреть, как мы готовы на данный момент. Работали над определенными моментами игры, над тактикой. Могу сказать, что больше половины матча мы ее выполняли. Но как только сваливались на индивидуальную игру, возникали проблемы. Пропущенные голы - следствие грубых ошибок отдельных хоккеистов. На сбор ребята приехали в разном состоянии: кто-то отыграл до этого 10 матчей за клуб, кто-то 8, а кто-то меньше. На этом сборе у нас девять человек из тех, кто был в составе на предыдущем турнире, также много новичков. В целом, те, кого мы сейчас взяли сейчас посмотреть, отыграли неплохо. Есть еще время где-то подработать, подсказать им. Конечно, кто-то из ребят, кто впервые примерил на себя футболку «Красной машины», немножко волновался. Но после первой игры это волнение должно уйти. Впереди у команды матчи против Чехии. Думаю, все еще помнят обидное поражение от них на Мемориале Ивана Глинки, из-за которого мы не попали в финал. Поэтому, все настроены на борьбу и на мощную игру в атаке, - рассказал пресс-службе ФХР главный тренер сборной России U-18 Александр Зыбин.
Россия U-18 - Атланты - 5:3 (1:0, 1:2, 3:1).
Фото – официальный сайт ФХР
Константин Родионов
Обзор матча Россия U-18 – «Атланты».
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