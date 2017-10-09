Юниорская сборная России U18 (игроки до 18 лет) в рамках учебно-тренировочного сбора провела выставочный матч против клуба «Атланты».

Сборная России U-18 проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске, в котором принимают участие 28 хоккеистов. 12-го октября россияне вылетят в Чехию, где сыграют три контрольных матча. На текущем сборе был запланирован один поединок с ХК «Атланты», в котором молодые «сборники» одержали победу со счетом – 5:3. - «Атланты» – хорошая команда, в ней играют ребята чуть постарше, а это как раз то, что нам было нужно, хотелось посмотреть, как мы готовы на данный момент. Работали над определенными моментами игры, над тактикой. Могу сказать, что больше половины матча мы ее выполняли. Но как только сваливались на индивидуальную игру, возникали проблемы. Пропущенные голы - следствие грубых ошибок отдельных хоккеистов. На сбор ребята приехали в разном состоянии: кто-то отыграл до этого 10 матчей за клуб, кто-то 8, а кто-то меньше. На этом сборе у нас девять человек из тех, кто был в составе на предыдущем турнире, также много новичков. В целом, те, кого мы сейчас взяли сейчас посмотреть, отыграли неплохо. Есть еще время где-то подработать, подсказать им. Конечно, кто-то из ребят, кто впервые примерил на себя футболку «Красной машины», немножко волновался. Но после первой игры это волнение должно уйти. Впереди у команды матчи против Чехии. Думаю, все еще помнят обидное поражение от них на Мемориале Ивана Глинки, из-за которого мы не попали в финал. Поэтому, все настроены на борьбу и на мощную игру в атаке, - рассказал пресс-службе ФХР главный тренер сборной России U-18 Александр Зыбин. Россия U-18 - Атланты - 5:3 (1:0, 1:2, 3:1).

Голы: 1:0 Исхаков (Семякин) 14:08; 1:1 Правило 32:50 (мен); 2:1 Александров (Дяденькин, Соркин) 33:35 (бол); 2:2 Прус (Шакиров) 37:08; 3:2 Денисенко (Исхаков) 41:03; 3:3 Островский (Ващук, Прус) 42:14; 4:3 Рожков (Галенюк, Малышев) 46:09; 5:3 Михайлов (Баданин Р.)48:25.

Россия U-18: Мифтахов (Исаев); Малышев (А) – Галенюк (К), Денисенко (А) – Рожков – Исхаков; Габдрахманов – Семыкин, Кизимов – Гараев – Круглов; Валитов – Комаров, Дяденькин – Соркин – Александров; Порошин – Ситдиков, Асташевский – Михайлов – Баданин.

Вратари: Мифтахов 00:00 - 30:38 (Исаев 30:38. - 60:00) - Каменин 00:00 - 31:36 (Шугаев 31:36 - 60:00).

Штраф: 37-32 Фото – официальный сайт ФХР Константин Родионов Обзор матча Россия U-18 – «Атланты». Следующая >