|Ушел из жизни Николай Хомутинников
|Спорт
|09.10.2017 22:35
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Николай Хомутинников родился 19-го мая 1928 года. Судейством начал заниматься в 1958 году. С 1961 года обслуживал матчи чемпионата Советского Союза. В 1963 году ему был присвоен статус арбитра всесоюзной категории, а спустя год в 1964-ом, Николай Хомутинников стал арбитром международной категории. Игры международных турниров обслуживал с 1965-го по 1974-й годы.
На протяжении одиннадцати лет с 1962-го по 1973-й Николай Хомутинников неизменно входил в десятку лучших арбитров СССР. Был членом московской коллегии судей.
Фото – официальный сайт ФХР
Константин Родионов
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