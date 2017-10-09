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Ушел из жизни Николай Хомутинников Печать
Спорт
09.10.2017 22:35

Ушел из жизни Николай Хомутинников

 7-го октября на 90-м году жизни скончался один из лучших хоккейных арбитров Советского Союза.


- 7-го октября ушел из жизни один из лучших арбитров в истории отечественного хоккея, судья международной категории Николай Петрович Хомутинников, - говориться в официальном сообщении пресс-службы ФХР.

Николай Хомутинников родился 19-го мая 1928 года. Судейством начал заниматься в 1958 году. С 1961 года обслуживал матчи чемпионата Советского Союза. В 1963 году ему был присвоен статус арбитра всесоюзной категории, а спустя год в 1964-ом, Николай Хомутинников стал арбитром международной категории. Игры международных турниров обслуживал с 1965-го по 1974-й годы.

На протяжении одиннадцати лет с 1962-го по 1973-й Николай Хомутинников неизменно входил в десятку лучших арбитров СССР. Был членом московской коллегии судей.

Фото – официальный сайт ФХР

Константин Родионов

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