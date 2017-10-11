

Обыграв в предыдущей игре неуступчивых австрийцев, российская «молодежка» могла, как минимум увезти ничью и сербского города Нови-Сад. Дважды проигрывая и отыгрываясь по ходу матча, наша команда, к сожалению, не смогла завершить встречу с положительным результатом. Победа сборной Сербии со счетом – 3:2.

- Я думаю, мы все увидели интересный матч, встречались две хорошие команды. Болельщикам, наверное, игра понравилась. Команды на двоих забили пять мячей, при этом хозяевам поля повезло чуть больше. Фактически все три мяча мы пропустили со стандартов – два гола после чужих стандартных положений, и последний – после розыгрыша своего углового, который привел к голевой атаке на наши ворота. Стандарты сегодня были неудачными для нас. Тем не менее, в целом, я доволен своей командой. Считаю, что игра была равной. На мой взгляд, сегодня справедливым был бы ничейный результат. Мы продолжим борьбу за выход в финальную часть ЧЕ - 2019 U-21, будем играть на победу во всех предстоящих матчах квалификации, - подвел итог пресс-службе РФС старший тренер сборной России Евгений Бушманов.

В текущем году года молодежная сборная России сыграет еще один поединок в рамках отборочного турнира на Чемпионат Европы – 2019 U-21. 10 ноября наша команда на выезде встретится с Арменией.

Сербия – Россия - 3:2 (2:2).

Голы: Пантич, 14 (1:0). Жемалетдинов, 26 (1:1). Йович, 33 (2:1). Мелкадзе, 42 (2:2). Йович, 60 (3:2).

Сербия: Радунович, Миленкович, Радонич (Пантович, 78), Пантич (Машович, 65), Йович, Живкович (к), Богосавац, Йованович, Стеванович, Груич, Лукич (Месарович, 87).

Россия: Митрюшкин, Лихачев, Чернов, Рассказов, Шакуро, Ланин, Гулиев (Чалов, 78), Жигулев (к), Обляков (Бакаев, 71), Жемалетдинов (Жамалетдинов, 81), Мелкадзе.

Предупреждения: Жигулев, 36. Чернов, 47. Груич, 66. Лихачев, 81. Стеванович, 90+2. Шакуро, 90+5.

Судьи: А. Фаркаш, Б. Бузаш, Б. Серт (все – Венгрия).

Нови-Сад. Стадион «Караджордже». 4 000 зрителей. 13 градусов.

Турнирное положение. Отборочный турнир ЕВРО - 2019 U-21. Группа 7.

1. Сербия – 3 игры, 9 очков, 9-2.

2. РОССИЯ – 4 игры, 7 очков, разница мячей 6-3.

3. Армения – 5 игр, 7 очков, 4-8.

4. Австрия – 3 игры, 6 очков, 8-1.

5. Гибралтар – 6 игр, 3 очка, 1-14.

6. Македония – 3 игры, 3 очка, 3-3.

Фото – официальный сайт РФС

Константин Родионов

Обзор матча Сербия – Россия. Видео – РФС-ТВ.