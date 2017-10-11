|«Молодежка» проиграла Сербии. Видео
|Спорт Главные новости
|11.10.2017 01:37
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- Я думаю, мы все увидели интересный матч, встречались две хорошие команды. Болельщикам, наверное, игра понравилась. Команды на двоих забили пять мячей, при этом хозяевам поля повезло чуть больше. Фактически все три мяча мы пропустили со стандартов – два гола после чужих стандартных положений, и последний – после розыгрыша своего углового, который привел к голевой атаке на наши ворота. Стандарты сегодня были неудачными для нас. Тем не менее, в целом, я доволен своей командой. Считаю, что игра была равной. На мой взгляд, сегодня справедливым был бы ничейный результат. Мы продолжим борьбу за выход в финальную часть ЧЕ - 2019 U-21, будем играть на победу во всех предстоящих матчах квалификации, - подвел итог пресс-службе РФС старший тренер сборной России Евгений Бушманов.
В текущем году года молодежная сборная России сыграет еще один поединок в рамках отборочного турнира на Чемпионат Европы – 2019 U-21. 10 ноября наша команда на выезде встретится с Арменией.
Сербия – Россия - 3:2 (2:2).
Турнирное положение. Отборочный турнир ЕВРО - 2019 U-21. Группа 7.
1. Сербия – 3 игры, 9 очков, 9-2.
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
Обзор матча Сербия – Россия. Видео – РФС-ТВ.
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