

Бывший футболист испанской «Барселоны» Фабио Рошембак в ходе спецоперации в бразильском городе Палмейра-дас-Мисойнс был задержан местной полицией. Об этом сообщает бразильское издание Globo Esporte.

Рошембак подозревается в участии в петушиных боях, что в бразильском законодательстве является «экологическом преступлением». На месте, где предположительно проводились петушиные бои, правоохранители изъяли 89 боевых петухов, а также дробовик, наркотики и сто тысяч долларов. В защиту Фабио Рошембака уже выступил его отец Хуарес, который заявил, что его сын не имеет отношения к петушиным боям и все выходные провел на семейной ферме в Соледаде, а чуть позже вернулся в Порту-Алегри.

Ранее в 2011 году бразильская полиция уже находила на ферме Рошембака бойцовских птиц, но тогда экс-футболисту удалось избежать наказания.

35-летний Фабио Рошембак за годы карьеры действующего игрока защищал цвета испанской «Барселоны», португальского «Спортинга», британского «Мидлсбро» и китайского клуба второго дивизиона «Далянь Аэрбин». На Родине в Бразилии выступал за «Интернасьонал», и «Гремио». Наивысшим достижением в карьере являются серебряные медали Чемпионата Португалии (2008/09), и выход в финал Кубка УЕФА вместе со «Спортингом» (2004/05) и «Мидлсбро» (2005/06). Напомним, что «Спортинг» потерпел поражение в финале от российского клуба ЦСКА (1:3), а «Мидлсбро» тогда беспощадно разгромила испанская «Севилья» (4:0).

В составе национальной сборной Бразилии сыграл 7 матчей.

Фото - Globo Esporte

Константин Родионов