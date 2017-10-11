Ушел из жизни экс-капитан «Торпедо» Сергей Пригода

11-го октября в возрасте 59-и лет скончался чемпион СССР, бывший московский торпедовец Сергей Пригода.

11-го октября, ушел из жизни экс-защитник московского «Торпедо» и сборной Советского Союза Сергей Пригода. Об этом сообщает шведское издание Smp.se. По информации источника Сергей Пригода был найден мертвым в своей квартире. Причины смерти не сообщаются. - Жизнь не всегда была доброй к Сергею Пригоде. Он был дружелюбным и образованным человеком и всего себя отдавал своей футбольной профессии. Много раз я встречался с Сергеем в его карьере. После матчей он был сдержанным, справедливым в своей критике и никогда не обвинял судей. Он всегда оставался русским в душе. Мы часто разговаривали с ним о футболе в углу улицы или на одной из площадок Векше. И я всегда был впечатлен тем, что спустя пару лет, после приезда в Швецию, он отлично начала говорить на нашем языке. «Prigge», как его называли здесь, вписал свою страницу истории шведского футбола. Именно он, подписав контракт в 1989 году с клубом «Эстер», стал первым иностранным профессионалом из Советского Союза, - отметил шведский журналист Свен Элофссон. Сергей Пригода все 13 сезонов карьеры в Чемпионате Советского Союза отыграл в составе московского «Торпедо», в восьми из которых был капитаном «черно-белых». Вместе с автозаводцами выиграл золотые медали осеннего чемпионата 1976 года, бронзу в 1977-ом и Кубок СССР (1985/86). В конце 1988 года подписал контракт со шведским клубом «Эстер», за который выступал два сезона. Завершив карьеру действующего игрока, перешел на тренерскую работу. Тренировал шведские клубы: «Мьельбю», «Хяллевик», «Мугеда», «Брага Бурленге», «Векше» и «Преспа Бирлик». В составе национальной сборной СССР сыграл 19 матчей. Мастер спорта СССР (1976). Фото – Игорь Уткин/Фотохроника ТАСС Константин Родионов < Предыдущая Следующая >