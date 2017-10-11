Женская юниорская сборная России U-17 по футболу сыграла товарищеский матч с командой Финляндии.

Сборная России U-17 ведет планомерную подготовку к 1-му отборочному раунду Чемпионата Европы - 2018 U-17. Наша команда с 16-го по 22-е октября сыграет на мини-турнире в Швеции, где помимо хозяек конкуренцию им за выход в следующий раунд квалификации составят команды Хорватии и Израиля. В рамках подготовки к 1-му раунду квалификации молодые россиянки сыграли контрольный поединок против сборной Финляндии, и проиграли со счетом – 2:3. - Товарищеский матч с финской командой мы проводили на поле с искусственным покрытием, в то время как на мини-турнире 1-го отборочного раунда Чемпионата Европы на естественном. Но, к сожалению, погода в Финляндии не позволяет сейчас играть на натуральном поле. Тем не менее, девочки стараются подстраиваться под те условия, которые есть. В целом получилась равная игра, с небольшим территориальным преимуществом финок. К концу первого тайма мы пропустили гол, уйдя на перерыв, уступая в счете. В перерыве произвели ряд запланированных замен. Результат на нас не особо довлел, нам важнее было качество игры. Счет не повлиял на замены. Мы все оставили в плановом режиме. Во втором тайме неплохо действовали, провели почти весь тайм на половине поля соперника. Забили два очень красивых гола. Анастасия Говор и Мария Козик отметились дальними точными ударами. У нас были еще моменты, чтобы увеличить счет, но, к сожалению, реализация подвела. Между тем мы пропустили два мяча из-за обидных ошибок девочек. Но это – футбол. Игра была очень интересной и полезной, - рассказал пресс-службе РФС наставник сборной России U-17 Валентин Гавва. 12-го октября наша команда сыграет второй контрольный матч против финской сборной, после чего вылетит в Швецию. Финляндия – Россия - 3:2 (1:0).

Голы: Сб. Финляндии, 38 (1:0). Говор, 62 (1:1). Сб. Финляндии, 69 (2:1). Козик, 67 (2:2). Сб. Финляндии, 78 (3:2).

Россия: Становова, Кулакова, Воронко, Абдуллина, Белоусова, Рубцова, Солонович, Фролова (к), Говор, Памен Тчато, Елисеева. Фото – официальный сайт РФС Константин Родионов Следующая >