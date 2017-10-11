|Россиянки проиграли Финляндии
|Спорт
|11.10.2017 05:09
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- Товарищеский матч с финской командой мы проводили на поле с искусственным покрытием, в то время как на мини-турнире 1-го отборочного раунда Чемпионата Европы на естественном. Но, к сожалению, погода в Финляндии не позволяет сейчас играть на натуральном поле. Тем не менее, девочки стараются подстраиваться под те условия, которые есть. В целом получилась равная игра, с небольшим территориальным преимуществом финок. К концу первого тайма мы пропустили гол, уйдя на перерыв, уступая в счете. В перерыве произвели ряд запланированных замен. Результат на нас не особо довлел, нам важнее было качество игры. Счет не повлиял на замены. Мы все оставили в плановом режиме. Во втором тайме неплохо действовали, провели почти весь тайм на половине поля соперника. Забили два очень красивых гола. Анастасия Говор и Мария Козик отметились дальними точными ударами. У нас были еще моменты, чтобы увеличить счет, но, к сожалению, реализация подвела. Между тем мы пропустили два мяча из-за обидных ошибок девочек. Но это – футбол. Игра была очень интересной и полезной, - рассказал пресс-службе РФС наставник сборной России U-17 Валентин Гавва.
12-го октября наша команда сыграет второй контрольный матч против финской сборной, после чего вылетит в Швецию.
Финляндия – Россия - 3:2 (1:0).
Фото – официальный сайт РФС
Константин Родионов
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