

Довольно интересно сложились противостояния «Россиянки» и «Звезды-2005» в женской Лиге чемпионов УЕФА. Выяснилось, что нашим женским командам на выезде играется гораздо комфортней, чем в родных стенах. Мало кто мог предположить, что на такой ранней стадии «вылетит» из турнира коллектив из Перми, тем более после победы во Франции. Однако на своем поле «звезды» умудрились пропустить два гола и попрощались с турниром. Еще больше удивили футболистки из Московской области. Казалось, добытая на выезде ничья дает реальные шансы пройти в следующую стадию, но и в этом случае все получилось кардинально наоборот. «Россиянка» у себя дома получила четыре безответных мяча от соперниц, и также покидает Лигу чемпионов до лучших времен.

«Россиянка» (Московская область, Россия) – «Стьярнан» (Исландия) - 0:4 (0:1).

Голы: Торстейнсдоттир, 41 (0:1). Торстейнсдоттир, 49 (0:2). Асбьорнсдоттир, 54 (0:3). Ананьева, 63 – автогол (0:4).

«Россиянка»: Ананьева, Чугай, Шадрина (к), Яковлева, Щербак (Гусева, 56), Литвиненко (Мануйлова, 90), Бизенкова (Огаркова, 81), Алексеева, Петрова, Зиястинова, Чоловяга.

«Стьярнан»: Фэй, Кате (Гудрунардоттир, 81), Долстра (Бьорнсдоттир, 90), Уайт, Педерсен, Кристьянсдоттир, Бальдурсдоттир, Хенри, Альбертсдоттир, Торстейнсдоттир, Асбьорнсдоттир (к) (Оуладоттир, 84).

Предупреждения: Зиястинова, 29. Кате, 33. Шадрина, 39. Щербак, 43. Яковлева, 44. Чоловяга, 76.

Удаление: Яковлева, 74.

Судьи: Гарратт, Симмс, Мерриот (все – Англия).

Химки. Стадион «Арена Химки».

Первый матч – 1:1.

«Звезда-2005» (Пермь, Россия) – «Монпелье» (Франция) - 0:2 (0:2).

Голы: Якобссон, 52 (0:1). Якобссон, 71 (0:2).

«Звезда-2005»: Зварич, Курочкина, Поздеева (Кипяткова, 46), Подшибякина, Пантюхина, Апанащенко (к), Галай, Берендеева, Нургалиева, Касаткина (Шишкина, 80), Акимова.

«Монпелье»: Жерар, Торран, Агар, Деккер, Каршауи, Толетти, Якобссон (Говен, 85), Вейе (Кайман, 66), Блакстениус (Торресилья, 79), Сембрант (к), Ле Биан.

Предупреждения: Поздеева, 45. Деккер, 57. Апанащенко, 83.

Судьи: Урбан, Моккошне-Петц, Вод (все – Венгрия).

Москва. Стадион «Локомотив-2».

Первый матч – 1:0.

Константин Родионов

Обзор матча «Звезда-2005» - «Монпелье». Видео – РФС-ТВ.