|Россиянки вылетели из Лиги чемпионов. Видео
|Спорт Главные новости
|12.10.2017 00:41
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«Россиянка» (Московская область, Россия) – «Стьярнан» (Исландия) - 0:4 (0:1).
«Звезда-2005» (Пермь, Россия) – «Монпелье» (Франция) - 0:2 (0:2).
Константин Родионов
Обзор матча «Звезда-2005» - «Монпелье». Видео – РФС-ТВ.
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00:41
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